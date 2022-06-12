Atina-Ankara hattında gerilim tırmanırken Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kıbrıs’a gidiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu hafta sonu KKTC’de temaslarda bulunuyor

Atina-Ankara hattında ‘Yunan adalarının silahlanması’ tartışması nedeniyle gerilim hızla tırmanırken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Kıbrıs’ı ziyaret ederek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.

Yunanistan’ın önde gelen yayınlarından Kathimerini’ye göre liderler Türkiye ile tırmanan gerilimi, Maraş’ın durumunu ve Ankara’nın Kıbrıs’taki “revizyonist” tutumunu konuşacaklar.

Görüşmede göç, enerji, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve GKRY ile Yunanistan’ı ilgilendiren diğer başlıkların da ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da cumartesi günü temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti.

Geçen hafta Türkiye’nin Efes-2022 tatbikatı sırasında konuşma yapan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Atina’ya seslenerek “Kendine gel. Türkiye adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendine tanıdığı hakları kullanmaktan geri durmayacaktır” demiş ve daha sonra “şaka yapmadığını” söylemişti

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, bu açıklamanın ardından Twitter hesabından Türkiye’nin Ege’deki iddialarına dair 16 harita yayımlayarak “Ankara’nın bölgesel barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğunu” iddia etti.

T24