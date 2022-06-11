Alkışlar Akşener’e…

Epeydir yazmayı düşünüyorduk. Bardağın taşmasını bekledik. İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil Oral’ın açıklamasıyla bardak taştı.

Malum, bir süredir Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kılıçdaroğlu’nun her adı geçtiğinde “Ama o Alevi, seçmenlerin çoğu Sünni ve mütedeyyin olduğu için oy vermezler. Kılıçdaroğlu aday olmasın” çıkışı geliyor. Hem de iktidar cenahından değil, muhalif cepheden.

Edep yahu?..

Bir göreve talip bir insanın nereli olduğundan, etnik kimliğinden ve inancından size ne?

O kişiye baktığınızda neden aklınıza gelen ilk şey onun alt kimliği oluyor?

Bu soruya verilen yanıt “Bizim için onun alt kimliğinin önemi yok ama işte seçmen malum nedenlerle oy vermez” olacaktır elbette.

Velev ki öyle. Ama siz bunu dile getirirken daha özenli cümleler kurabilirsiniz. Mesela, “Kılıçdaroğlu’ndan daha yüksek oy potansiyeline sahip filanca isimler olursa daha garanti olur” ya da “Toplumun her kesiminden oy alacak bir adayla çıkalım” diyebilirsiniz.

Eyvallah…

Ancak “Sünni ekseriyet nedeniyle o aday olmasın” çıkışı bu çarpık bakış açısını normalleştirmek olur.

Peki bu durumda, o ekseriyet yarın çocuğunun öğretmeni Alevi olduğu için “Ben çocuğuma bu öğretmenin ders vermesini istemiyorum” derse yine aynı şekilde mi davranacaksınız?

AZGIN ÇOĞUNLUĞA BOYUN EĞMEK

Toplumun ekseriyeti Türk olan yerlerde yarın Kürt bir kamu görevlisine, öbür gün Ermeni bir esnafa, “istemezük” dediğinde “çoğunluk böyle istiyor” diye sürekli taviz mi vereceksiniz.

Bu mantığa göre Türkiye’nin ekseriyeti milliyetçi ve muhafazakâr olduğuna göre sol partiler dükkâna kilit vursunlar o zaman. Nasılsa sittin sene bırakın iktidarı, seçim barajını bile aşma şansları yok.

Nazi Almanyası’nda da Yahudi soykırımının tek suçlusu Hitler değildi. Sonuçta çoğunluğun onayına dayanarak insanlık suçu işledi.

Sivas katliamına gerekçe olarak da katliam sanıkları etkinlik için gelenleri “Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayız” diyerek yaktılar.

Tekrar belirtmek isterim ki Kılıçdaroğlu’nun adaylığına elbette itiraz edilebilir. Ama dil bu olmamalı. Hatta sırf bu gerekçeyle, yani alt kimliği nedeniyle daha az oy alma ihtimali bile farklı bir şekilde dile getirilebilir pekâlâ. Ama bu duruma meşruiyet kazandıracak, normalleştirecek sözcüklerle yapılmaz bu.

Kılıçdaroğlu aday olursa sağ olsunlar Erdoğan’a iş bırakmadılar. Erdoğan bile bu kadar yıpratıcı olamazdı.

BU DİLİ TANIYORUZ

Bu sorunlu dil yeni de değil ha!..

Kılıçdaroğlu’nun ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı öncesinde de aynı dil kullanılmıştı. O dönem CHP’nin Genel Başkanı Deniz Baykal, bir gazeteyi ziyareti sırasında “Neden aday olarak Kılıçdaroğlu ismini düşünmüyorsunuz” diye sorulduğunda verdiği yanıt “Elbette çok başarılı bir isim ama işte mezhep sorunu nedeniyle uygun bir aday olmaz” olmuştu. Sonrasında kamuoyundan çok talep gelince “özürlü bir mezhebe mensup” olsa da aday gösterildi. Seçimde de Aytekin Kotil’in aday olduğu 1977 yerel seçimlerinden 2009 yerel seçimlerine kadar geçen 32 yıllık sürede yüzde 37’lik oranla en yüksek oy alan isim olmuştu.

İYİ Parti Milletvekili Halil Oral’ın lüzumsuz ve maksadı aştığına inandığım sözlerini duyunca partisinin nasıl bir tepki vereceğini merak ettim. İlk tepki Aytun Çıray’dan geldi. Arkasından da Genel Başkan Meral Akşener’in hem Kılıçdaroğlu’ndan hem Alevilerden özür dilemesi alkışlanacak bir tavırdı.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “Aday belirleme kriterlerinde liyakatin değil de ırkın veya mezhebin aranması; ülkemize, insanımıza ve geleceğimize yapılabilecek en büyük kötülüktür” ifadelerini kullanması aynı şekilde takdire şayandır.

UĞURLAR OLA TARHAN ABİ

Bir süredir rahatsızdı ama yine de bu haberi beklemiyorduk. En son üç yıl önce ortak bir dostumuzun doğum gününde buluşup sohbet etmiştik. Bütün dostlarını bir arada görünce konuşma yaparken duygulanıp ağlamıştı. Yanıma otururken “Yaşlanınca duygusal oluyor insan” demişti. O, Necdet Uğur’la birlikte yaşı kaç olursa olsun hep yeniliğe açık, gençliğe önem veren ve onlara bir şey verirken aynı zamanda onları dinleyip zamanın ruhunu anlamaya çalışan ender isimlerdendi.

Uğurlar ola Tarhan Abi!

Cumhuriyet Gazetesi