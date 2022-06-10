Yunanistan Vatandaşları Erdoğan’ın “Aklını Başına Al” Tweetlerine Tepki Gösterdi

Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege Bölgesi’ndeki birleşik müşterek fiili atışlı arazi tatbikatı EFES 2022’nin ‘Seçkin Gözlemci Günü’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yaparak Yunanistan‘a sert uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından akşam saatlerinde Yunanca tweetler atan Erdoğan uyarılarını bir kez daha tekrarlayınca Yunan medyasında büyük yankı uyandırdı. Erdoğan’ın tweet dizisine gelen Yunan vatandaşlarının yorumları ise dikkat çekti.
Bugün EFES 2022’nin Seçkin Gözlemci Gün’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Yunanistan’ı uluslarası anlaşmalara uygun davranmaya davet edip ayağını denk almasını söylemesi büyük yankı uyandırdı.
Ardından akşam saatlerinde Yunanca olarak tweet dizisi paylaşan Erdoğan, gündüz yaptığı uyarıları bu kez de sosyal medya hesabı üzerinden tekrarlayarak “Yunanistan’ı aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz.” dedi.
Erdoğan’ın tweetleri basında yankı uyandırdığı kadar sosyal medyada da büyük ses getirdi. Erdoğan’ın tweet dizisinin ardında Yunan vatandaşların yaptığı yorumlar ise dikkatlerden kaçmadı…
İşte o yorumlardan bazıları;
‘Bir asır önce 15 yılda Türkiye Yunanistan‘a 6 savaş kaybetti ve Yunanistan büyürken ülkenin yarısını terk etti. Bu tekrar yapılacak.’
‘Hristiyan kutsal kitaplarını kesinlikle geçtiniz !!! O zaman sonunun ne olacağını biliyorsun. Duş alırsanız iyi vakit geçireceğinizi düşünüyor musunuz, kesinlikle hayır. Etrafınızdaki tüm Hristiyan devletlerin… Azizler diyarını almanıza izin vereceklerini mi sanıyorsunuz… O halde düşünün ve rahatlayın.’
https://onedio.com/haber/yunanlardan-erdogan-in-aklini-basina-al-tweetlerine-gelen-tepkiler-1074905
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