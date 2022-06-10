Yunanistan Vatandaşları Erdoğan’ın “Aklını Başına Al” Tweetlerine Tepki Gösterdi

Müge Kakşi

Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege Bölgesi’ndeki birleşik müşterek fiili atışlı arazi tatbikatı EFES 2022’nin ‘Seçkin Gözlemci Günü’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yaparak Yunanistan‘a sert uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından akşam saatlerinde Yunanca tweetler atan Erdoğan uyarılarını bir kez daha tekrarlayınca Yunan medyasında büyük yankı uyandırdı. Erdoğan’ın tweet dizisine gelen Yunan vatandaşlarının yorumları ise dikkat çekti.

Bugün EFES 2022’nin Seçkin Gözlemci Gün’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Yunanistan’ı uluslarası anlaşmalara uygun davranmaya davet edip ayağını denk almasını söylemesi büyük yankı uyandırdı.

Ardından akşam saatlerinde Yunanca olarak tweet dizisi paylaşan Erdoğan, gündüz yaptığı uyarıları bu kez de sosyal medya hesabı üzerinden tekrarlayarak “Yunanistan’ı aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz.” dedi.

Erdoğan’ın tweetleri basında yankı uyandırdığı kadar sosyal medyada da büyük ses getirdi. Erdoğan’ın tweet dizisinin ardında Yunan vatandaşların yaptığı yorumlar ise dikkatlerden kaçmadı…

İşte o yorumlardan bazıları;

‘Tehditleriniz Yunan toplumunun zihniyetini değiştirmiyor. 400 yıllık Türk esaretinden sonra devlet olduk. Yutması zor. 100 yıl önce hatalar yaptık ve hatalarımızdan kaybettik. Öğrendik. Barış ve refah istiyoruz. Tehdit etme, Menderes de aynısını yaptı.’

‘Kimi uyarıyorsun, teneke? Sen sadece şiddet, tehdit ve savaş yapmayı biliyorsun. Ama dil bir haindir, Yunanlılara İyonyalılar (Yunanlar) diyorsunuz. Yani, Küçük Asya kıyıları olan İonia sakinleri. Şimdi anlıyor musunuz?’

‘Atalarınızın Dilini öğrenmek için aferin … Tüm Yunanlılar size Özel JOY ile yanıt verir, Cesaretin varsa gel ve onları al.’



‘Bir asır önce 15 yılda Türkiye Yunanistan‘a 6 savaş kaybetti ve Yunanistan büyürken ülkenin yarısını terk etti. Bu tekrar yapılacak.’

‘Yazıklar olsun Kemal Atatürk, İslamcı faşist Erdoğan’

‘İyi yapıyorsun ve Yunanca öğreniyorsun. Çok iyi biliyorsunuz ki, bir hamle yaparsanız kısa sürede hepiniz Türkiye’de Yunanca konuşacaksınız…’



‘Hristiyan kutsal kitaplarını kesinlikle geçtiniz !!! O zaman sonunun ne olacağını biliyorsun. Duş alırsanız iyi vakit geçireceğinizi düşünüyor musunuz, kesinlikle hayır. Etrafınızdaki tüm Hristiyan devletlerin… Azizler diyarını almanıza izin vereceklerini mi sanıyorsunuz… O halde düşünün ve rahatlayın.’

‘Eski yüzünüzden veya barbar sürülerinden korktuğumuzu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Köle tebaalarınızı kendi sonlarına götürmemek daha iyidir. Karşınızda özgür vatandaşlar ve hoplitler var. Çayını iç ve sakin ol. Alternatif olarak, güveleri ele alın.’

‘Müslümanlarla savaşmak eğlenceli. Şahit olmayı özledik. Umarım Erdoğan bizi bu zevkten mahrum bırakmaz.’

‘Burada Yunanistan‘da sizi haşhaşlarımıza yazıyoruz. Gel ve bize bunu yakından anlat. 80.000.000 işe yaramaz, sonuçta açsın. Avrupa’ya ait olmak istedin, kim? Medeniyetsiz Müslümanlar mısınız? yani sonsuza kadar kalacaksın’

https://onedio.com/haber/yunanlardan-erdogan-in-aklini-basina-al-tweetlerine-gelen-tepkiler-1074905