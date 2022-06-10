Rapora Rum ve Yunan tezleri tepkisi

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Avrupa Parlamentosu (AP) 2021 Yılı Türkiye Raporuna tepki gösteren TBMM Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, “Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki konuların Rum ve Yunan tezleriyle rehin alınmış olduğunu” söyledi.

SILA KEMAHLI / ANKARA

Avrupa Parlamentosu 2021 Yılı Türkiye Raporu kabul edildi. Raporda Türkiye aleyhine ifadeler yer aldı. Türkiye için “Rusya’ya sığınak olmaktan vazgeçmeli” denilen raporda, Kıbrıs’ta iki devletli çözümün Avrupa Birliği’ne “tehdit” olarak görüldüğü yazıldı. Raporda, Türkiye’nin sözde Ermeni soykırımını tanıması istendi. Türk yargısının “taraflı” olduğu eleştirilerine yer verildi.

Daha önceki AP raporlarında olduğu gibi 2021 yılı raporunun da Türkiye aleyhine ifadelerle yazıldığını belirten Ak Parti Kayseri Milletvekili Karayel, Meclis’te yaptığı basın toplantısında şunları kaydetti:

“AP yapısı, siyasi gruplardan oluşuyor. Siyasi bir yapı. Amaçlarından biri yerel siyasetlerini parlamentoda ifade etmek. Daha önceki raporlarda olduğu gibi bunda da Türkiye aleyhine ifadeler var. Raporda Türkiye’ye teşekkür edilmesi gereken noktalarda bile ‘ama, fakat’ gibi sözcükler kullanılmış. Raporda, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki konuların Rum ve Yunan tezleriyle rehin alınmış olduğunu ifade etmeliyiz. İkili problemler AB ile ilgili problemlermiş gibi yansıtılmış.”

KAYGILARI VAR

Karayel, AP ile yapılan görüşmelerde edindikleri izlenimleri de paylaştı. Karayel, “AP parlamenterleri ‘Türkiye leyhine söz söylemek bizim aleyhimize olur mu’ kaygısı güdüyorlar.” dedi.

AB İLE GÖRÜŞMELER BLOKE EDİL

AB ile yeni fasılların açılmasının “bloke” edildiğini belirten Karayel, “AB için 6 kriter yerine getirilse de bunun için net bir tutumları yok. Türkiye olarak AP parlamenterlerinden eşit ve adil muammele istediğimizi söylüyoruz.” diye konuştu.

TÜRK YARGISINA SAYGILI OLMALILAR

Rapordaki çelişkileri Karayel şöyle dile getirdi:

“Bir yandan Türkiye’yi yargı bağımsızlığı konusunda eleştirirken diğer yandan AP raporlarıyla Türk yargısına talimat verme çabalı çelişkilidir. AP Türk yargısına saygılı olmalı.”

SÖZDE SOYKIRIMI KABUL ETMİYORUZ

Raporda yer alan “Ankara Ermeni soykırımını tanımalı” ifadelerine de dikkat çeken Karayel, “Türkiye geçmişinde birçok Avrupa ülkesinden farklı olarak soykırım yoktur. Bu konuda arşivlerini açan bir ülke sözde Ermeni soykırımını kabul etmiyoruz.” dedi.

‘GERÇEK DIŞI VE SORUMSUZ’

Rapora TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi. “Haksız hezeyanlarının ürünüdür” diyen Şentop şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa Parlamentosu’nun kabul ettiği 2021 Türkiye Raporu, bazı birlik üyeleri ile Avrupalı bazı siyasetçilerin ülkemize yönelik haksız hezeyanlarının ürünüdür. Türkiye ile AB ilişkilerinin gelişmesine olumlu katkı sağlayabilmesi mümkün olmayan bu rapordaki ithamları reddediyoruz.”

‘TEŞEKKÜR ETMESİ GEREKİRKEN…’

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise AP’nin göçmenlere ilişkin Türkiye’ye teşekkür etmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle dedi:

“Avrupa Parlamentosu yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz bir Türkiye raporu hazırlamış. Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselesinde Yunan-Rum tezlerini esas alan bir yaklaşım sergilemişler. AP göçmenler konusunda üstüne düşenleri yapmayan Avrupa ülkelerini eleştiren ve Türkiye’ye teşekkür eden bir tutum içinde olmalıdır. Ayrıca Türkiye’ye verdiği sözleri yerine getirmeyen AB kurumlarına dönük somut eylem planı önermelidir. Eleştirdiği konularda Türkiye ile demokratik dayanışma üretmek yerine sadece Türkiye eleştirisi yapan bir yaklaşım sağlıklı değildir. Demokratik kavramları dar bir bakış açısıyla birer siyasi kaldıraç gibi kullanmak bencil bir yaklaşımdır.”

https://www.aydinlik.com.tr/haber/rapora-rum-ve-yunan-tezleri-tepkisi-320319