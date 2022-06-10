Masallar, kaybolmaya yüz tutan dillerde anlatıldı

Yok olmaya yüz tutmuş 15 dilin masallarının anlatıldığı festivalde İlk masalı, festival genel yönetmeni Laz Enstitüsü Başkanı İsmail Avcı Bucaklişi ile festival sanat yönetmeni Turna Sümeyye Anıl hem Lazca hem Türkçe olarak anlattılar.

Laz Enstitüsü ile İstanbul Kafkas Kültür Derneği’nin, Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle düzenlediği “Tehlike Altındaki Diller Masal Festivali” geçen haftasonu Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni SANAT’ta gerçekleşti.

Yok olmaya yüz tutmuş 15 dilin masallarının anlatıldığı festivalin açılış konuşmasını Laz-Çerkes Sivil Toplum Ağı Proje Koordinatörü Eylem Bostancı yaptı.

Hemen ardından sahneyi tulum sanatçıları İsmail Avcı İsmanaşi ile Hamed Boland Hemmat aldı. Sanatçılar, Karadeniz tulumu ile İran tulumunu birleştirerek bir dinleti sundu.

UNESCO’ya göre Türkiye’de Süryanice, Pomakça, Abhazca, Hemşince, Lazca, Romeika, Romanes, Çerkesçe, Zazaca başta olmak üzere 10’dan fazla dil tehlike altında. Kuşaktan kuşağa aktarımı sekteye uğrayan ve o dili konuşan son kişinin hayattan göçüp gitmesiyle dil de son temsilcisiyle birlikte yitip gidiyor.

Doğdukları topraklarda ninelerinin, dedelerinin dilini yaşatma gayreti ile yola çıkan Laz Enstitüsü ve İstanbul Kafkas Kültür Derneği, genel yönetmenliğini İsmail Avcı Bucaklişi’nin, sanat yönetmenliğini Turna Sümeyye Anıl’ın yaptığı “Tehlike Altındaki Diller Masal Festivali” ile dünyada bir ilke imza attılar.

Festival boyunca, UNESCO Diller Atlasında Türkiye’nin tehlike altındaki dilleri olarak yer alan Lazca, Çerkesçe, Zazaca, Judeo Espanyol/Ladino, Batı Ermenicesi, Romeika, Süryanice, Surayt, Pomakça, Romanes, Abhazca/Abazaca, Hemşince ve Gagauzca masallar anlatıldı. Katılımcılar masalların Türkçe özetini de karekod okutarak takip etme imkânı buldu.

İlk masalı, festival genel yönetmeni Laz Enstitüsü Başkanı İsmail Avcı Bucaklişi ile festival sanat yönetmeni Turna Sümeyye Anıl hem Lazca hem Türkçe olarak anlattılar.

(AÖ)

bianet