Lübnan Başbakanı Mikati: Cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelenebilir ancak yapılacak

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 31 Ekim’de gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenebileceğini ancak yapılacağını söyledi.

Wassim Samih Seifeddine, Zeynep Tüfekçi Gülay

Lübnan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temasları çerçevesinde dün Ürdün’e giden Mikati, Politika ve Toplum Enstitüsünün düzenlediği bir programa katıldı.

Programda konuşan Mikati, “Yeni parlamentonun yapısı sayesinde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin engellenmesi zorlaştı. Dolayısıyla seçimlerin yapılabilmesi, aylar öncesine göre daha muhtemel. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelenebilir ancak yapılacak.” ifadelerini kullandı.

Mikati, yeni hükümetin kurulması ve yeniden aynı görevi devralabilmesi ihtimaline ilişkin ise “Meclisin yeni hükümet için uygun gördüğü kişileri seçmesi ve kabinenin, herhangi bir tarafın cumhurbaşkanına dayattığı şartlardan uzak olması gerektiğini” vurguladı.

Lübnan’da geçen ay yapılan genel seçimlerin ardından Meclisin yeni üyelerinin seçilmesiyle Necib Mikati liderliğindeki hükümet otomatik olarak geçici hükümete dönüştü.

Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi lideri Mişel Avn’ın 2016 yılında seçildiği cumhurbaşkanlığı dönemi de 31 Ekim 2022’de sona eriyor.

Lübnan’daki farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaşın 1990’da sona ermesinin ardından yapılan Taif Anlaşması’na göre, cumhurbaşkanı Hristiyan Marunilerden, başbakan Sünni Müslümanlardan ve meclis başkanı Şiilerden seçiliyor.

Mikati’nin farklı siyasi gruplarla ilişkilerinin iyi olmasının yanı sıra Arap ülkeleriyle kurduğu ilişkilerin onu başbakanlığa aday olabilecek isimler arasında öne çıkardığı belirtiliyor.

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AA