Komitas Quartet’ten müzik ziyafeti

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün 30’uncu, kuruluş nezdindeki Ermenistan’ın Türkiye Daimi Temsilciliği’nin İstanbul’da kurulmasının ise 20’inci yıldönümü vesilesiyle Ermenistan’dan gelen Komitas Quartet, Cemal Reşit Rey Salonu’nda bir konser verdi.

Etkinlik, Ermenistan Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği’nin himayesiyle düzenlendi.

Konsere Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Katolik Ermenileri Ruhani Önderi Kerabayzar Levon Zekiyan, Ermeni Kilisesi’nin Vatikan’daki Temsilcisi Başepiskopos Khajag Barsamyan, ruhaniler, diplomatlar, sivil toplum temsilcileri ve kalabalık bir davetli toplululuğu katıldı. Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Salih Murad Tamer de etkinlikte yer aldı.

Etkinliğin sunuculuğunu Karolin Mamigonyan ve Sahak Bengliyan üç dilde, Ermenice, İngilizce ve Türkçe gerçekleştirdiler.

Ermenistan Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Sahag Sarkisyan bir karşılama konuşması yaptı ve bu yıldönümü vesilesiyle duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sarkisyan Komitas Quartet’in konserine İstanbul’dan iki sanatçının daha katılımıyla bu önemli günün yeni bir anlam kazanacağını belirtti.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Lazar Comanescu da günün anlamına değinen bir konuşma yaptı ve tüm organizatörleri tebrik etti. Comanescu örgüt içindeki en aktif üyelerden birinin de Ermenistan olduğunun altını çizdi.

Organizasyon komitesi adına Jamanak gazetesinin genel yayın yönetmeni Ara Koçunyan da konukları karşılayan bir konuşma yaptı ve Gomidas Vartabed’in Ermeni müziği ve kültüründeki önemini vurguladı.

Konser öncesinde pek kişiye Türkiye-Ermenistan ilişkilerine yaptıkları katkılardan dolayı plaket de verildi. Bu isimler arasında Salih Murad Tamer, Bedros Şirinoğlu, Dikran Altun, Nazar Binatlı, Boğos Çalgıcıoğlu, Dikran Gülmezgil, Hayk Aslanyan, Aret Erganyan, Samson Özararat, Noyan Soyak ve İBB’den Vedat Kara da vardı. Sahag Sarkisyan Organizasyon Komitesi adına Ara Koçunyan’a bir plaket verdi.

Daha sonra konsere geçildi. Eduard Tadevosian, Suzy Yeritsian, Alexander Kosemian ve Angela Sargsyan’dan oluşan Komitas Quartet, Debussy’nin ve Eduard Mirzoyan’ın yaylı çalgılar için eserlerinden sonra ünlü Ermeni besteci, müzikolog ve derlemeci Gomidas Vartabed’in eserlerini seslendirdi. Performans büyük alkış aldı.

Piyanistler Selen Gülün ve Meline Seçikyan Kuyumcu da konserin farklı aşamalarında dörtlüye eşlik ettiler.

1924’ten bu yana

1924 yılında Moskova Konservatuarı’nda dört Ermeni öğrenci tarafından kurulan Komitas Quartet en uzun süredir varlığını devam ettiren yaylı çalgılar dörtlüsü. Yıllar içinde üyeleri değişen topluluk 1936 yılında SSCB Besteciler Birliği Ödülü’nü kazandı. Yurtdışında pek çok konser veren dörtlü, klasik ve çağdaş bestecilerin eserlerini de icra ediyor. Dörtlü yine 1936 yılında SSCB’de Tüm-Uluslar Dörtlüler Yarışması büyük ödülünü Bolşoy Tiyatrosu Dörtlüsü ile paylaştı.

Agos