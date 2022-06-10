KALFAYANLI ÖĞRENCİLERDEN BİR GRUP PATRİKHANE’DE

Kalfayan Okulu tarafından, 31 Mayıs 2022 tarihinde Varsen Oruncakçı adına bu yıl 15. si düzenlenen Okullar arası Atletizm Şenliği düzenlenmişti.

Organizasyonun mimarları Kalfayan Okulu Yönetim Kurulu üyesi Tamar Karasu, Okul Müdürü Tamar Nergiz ve organizasyonun giderlerinin tamamını üstlenen Margrit Atmaca ile şenliğe katılan bir grup Kalfayan Okulu öğrencisi, Patrik Hazretleri’nin davetiyle 10 Haziran 2022 tarihinde Patrikhane binasında hazır bulundular. Görüşmede Başepiskopos Kahajag Barsamyan’da hazır bulundular.

Okullarımızda öğrenim gören 300 öğrencinin bir araya getirildiği, yarışma ve rekabetten ziyade katılımcıların birbirlerini tanıyıp kaynaşmasının hedeflendiği bu başarılı organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti. Öğrencilerle de kısa bir sohbet gerçekleştiren Patrik Hazretleri,kendisinin bu ve bunun gibi başarılı her türlü çalışmayı yakından takip edip taktir ettiğini ve daha da artmasını arzuladığını belirterek Pederane dualarda bulundu.

Kaynak : https://www.instagram.com/lraper_online/