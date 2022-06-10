biamag’da bu hafta

Filmler, kitaplar, güncel siyasete dair değerlendirmeler ve çok daha fazlası…

Bu hafta, Evrim Kepenek editörlüğünde hazırlanan hafta sonu ekimiz biamag’da okuyacaklarınız…

Aygün Atilla, dayanışmanın önemine, ortak yaşamın güzelliğine odaklanıyor: “Dağılmayın ulan yalnızız”

Murat Türker yönetmenliğini Roberta Grossman’ın üstlendiği Hesaplaşmalar (Reckonings) adlı belgesele odaklanıyor, okuru okkalı bir soruyla baş başa bırakıyor: “Tazminat soykırımı telafi eder mi?”

Hüseyin Şengül, Bircan Değirmenci’nin kaleme aldığı Eren Keskin’in hayatını anlatan “Eren Keskin/ Keskin Bir Hayat” isimli kitap odağında hakikat ve adalet savunucusu İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin’i anlatıyor.

Rafşan Yağmur Çelik, göç hikâyelerine devam ediyor.

Şadiye Dönümcü, Ali Erkan Güneri’nin “İstanbul’la Oynuyorum” şiir kitabını hatırlatıyor.

Mehmet Mutlu, ev işçisi kadınların sorunlarını gündeme taşıyor: “Horgörü öğünü”

Hüseyin Bul, Ercan y Yılmaz’ın İthaki etiketiyle yayımlanan yeni romanı, “Altı Üstü İstanbul” üzerine söyleşiyor.

Şeyhmus Diken, gazeteciler Dilek Gül ve Ecevit Kılıç imzalı “Ahmed Arif’in Hasreti” belgeseli gösterimi için gittikleri Antakya’yı gezdiriyor.

Metin V. Bayrak “Gülhane’den Gezi’ye… Yıldız’dan Beştepe’ye” yazı dizisinde “kavramsızlığı” irdeledi, hakları ve ödevleri anımsatıyor.

M.Enes Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları üzerine yazıyor.

Atlas Arslan, Hakim Bey’in “TAZ” kitabını çeviren İnan Mayıs Aru ile söyleşti: “Burası değilse neresi? Şimdi değilse ne zaman?”

Ve Atölye bia’dan Fatma Temel, Diyarbakır’dan özel bir haberle katkı sunuyor, MAG’a: Diyarbakır’da bir “Kadın Çarşısı”: Hem üretiyorlar hem satıyorlar.

Ve yine Atölye bia’dan Norşin Öncel, kadınların yoksullaşmasına odaklanıyor, midye yapan Meryem K.’nin yaşadıklarını anlatıyor: Dokuz yılını midyeye verdi ama hiç midye yemedi.

(EMK)

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