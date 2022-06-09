´Edirne Yahudi Yemekleri´ kitabına büyük ödül

Edirne Belediyesi tarafından yayınlanan, Aydemir Ay ile Dr. Yılmaz Seçim tarafından hazırlanıp yazılan ve Türkçe, İngilizce, Judeo-Espanyol lisanlarında üç ayrı baskısı yapılan ´Edirne Yahudi Yemekleri´ kitabı 2022 Gourmand Award Yarışmasında ödüle layık görüldü.

Fransız girişimci Edouard Cointreau önderliğinde 26 yıldır yapılan Gourmand Award yarışmasında çeşitli kategorilerdeki yemek kitapları değerlendirilip her alanda kazananlara sertifikaları verildi.

Aylar önce Fransa’ya gönderilen kitaplarla ilgili İsveç’te Stockholm’e uçakla bir saat mesafedeki Umea şehrinde gerçekleşen sempozyuma Edirne Belediyesi’nden kimse katılamadığından dolayı 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi Vakfı Başkanı Silvyo Ovadya Edirne Belediyesi’ne sunulan ‘En iyi Yahudi Yemek Kitapları’ dalındaki birincilik ödülünü aldı. Kitap artık üzerinde ‘Gourmand Awards 2022 / Best Jewish Cuisine Book’ bandı ile satılacak.

Ödül töreninde Konya Belediyesi tarafından yayınlanmış olan ‘Konya Mutfağı’ kitabına ‘Best Food Tourism Book’ Ödülü verildi. Türkiye’den Şef Ali Açıkgül’ün ‘Unutulmuş Tatlar’ kitabı kategorisinde üçüncülüğe layık görüldü.

https://www.salom.com.tr/haber/122372/edirne-yahudi-yemekleri-kitabina-buyuk-odul