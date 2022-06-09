Berlin’de yayaları ezen sürücü Ermeni çıktı, arabada Türkiye afişleri bulundu

Almanya’nın başkenti Berlin, altı yıl sonra bir kez daha yayaların arasına dalan bir araçla sarsıldı. Gri renkli bir araç, Berlin’in tanınmış alışveriş caddesi Kurfürstendamm’ın devamındaki Tauenzien Caddesi ile birleştiği kavşakta önce kaldırıma çıktı ve araçla kaldırımda bulunan insanların arasına daldı.

Berlin’in ana bulvarlarından birinden çığlıkların yükseldiği anlarda, saat 10.26’ydı. Sürücü insanları ezdikten sonra arabasını geri vitese takarak tekrar caddeye yöneldi. Buradan kavşağa doğru sürülen araç, Tauentziestraße üzerinde doğu yönüne 200 metre ilerledi. Marburger Straße’ye geldiğinde araç tekrar kaldırıma yöneldi ve bir parfümeri mağazasının vitrinine girdi. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre sürücü hızını kesmedi ve tüm bu olaylar yaklaşık dört dakika içinde yaşandı.

Aktör John Barrowman, olayın görgü tanıklarından biriydi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayın meydana geldiği yerin yakınında olduğunu yazdı. Barrowman, aracın dükkana girmeden önce defalarca kaldırıma çıktığını yazdı ve “İnanılmaz sayıda polis var. Bölgeyi boşaltıyorlar. İnsanları hava yoluyla taşımak için helikopterler geliyor” dedi.

Daha sonra BBC’ye konuşan Barrowman, aracın dışardaki masalara oturmuş kahvaltı eden insanlara çarpa çarpa ilerlediğini anlattı ve ekledi: “Dehşet vericiydi. Bir kişiye suni teneffüs yapıldığını gördüm. Başka birinin sedyeye atılıp ambulansa taşındığını gördüm.”

Olayın duyulmasıyla çok sayıda ağır silahlı polis bölgeye sevk edildi. Ambulanslar ve itfaiye araçlarının yanı sıra bir helikopter caddeye iniş yaptı.

Yaralılar hastaneye taşınırken, bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin okul öğrencileriyle sınıf gezisinde olan 51 yaşında bir kadın öğretmen olduğu öğrenildi. Öğrencilerin gezi için Almanya’nın Hessen eyaletinden başkent Berlin’e geldiği belirtiliyor.

Yaralı sayısına dair 8 ila 12 arasında değişen rakamlar telaffuz edildi. İtfaiyenin verdiği bilgilere göre en az 6 kişinin hayati durumu ciddiyetini koruyor.

SIR PERDESİ ARALANIYOR

Berlin polisi, ilk açıklamalarında olayın saldırı mı yoksa bir kazamı olduğunun henüz bilinmediğini duyurdu. Ancak saatler ilerleyip ayrıntılar netleşmeye başlayınca, bir saldırı ihtimali giderek güçlendi.

Alman basınında çıkan haberlerde, soruşturmada görevli kaynaklardan alınan bilgiye dayanılarak olayın kaza değil bilinçli bir saldırı olduğu şüphesinin ağırlık kazandığı belirtildi.

Bild gazetesi soruşturma makamlarında görevli bir kişiden aldığı bilgiye dayanarak olayın kaza olmadığını yazdı. Gazeteye konuşan görevli “Asla bir kaza değil, bir çok sayıda kişiyi hedef alan bir saldırgan, soğukkanlı bir katil” ifadelerini kullandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, olayı ‘büyük dehşetle’ öğrendiğini söyledi, “Duygu ve düşüncelerim ağır ve çok ağır yaralılarla ve hayatını kaybedenlerde. Ve korkunç şeyler yaşamak zorunda kalanlarda” dedi.

Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey, olayın ‘kendisini derinden etkilediğini’ belirtti, halka “Polisin yaşananları netleştirmek için yoğun çaba harcadığı” mesajı verdi.

KAÇMAYI DENEDİ

Yalnızca Almanya’nın değil tüm dünyanın merak ettiği detay ise, sürücünün kim olduğuydu. Akşam saatlerinde bir Almanya-Ermenistan vatandaşı erkeğin arabayı kullandığı açıklandı.

Gor H. adlı 29 yaşındaki sürücü, insanları ezip bir dükkana daldıktan sonra aracından çıkıp kaçmayı denedi ve bu sırada yoldan geçenler tarafından alıkonarak polise teslim edildi. Görgü tanıkları tarafından çekilen videolarda Gor H.’nin gözaltına alınırken direnmediği dikkat çekti.

ARAÇTA TÜRKİYE HAKKINDA AFİŞLER

Bild, sürücünün saldırının sorumluluğunu üstlendiğine dair bir yazının araçta bulunduğu bilgisine yer verdi. Ancak bu haber Berlin eyaleti İçişleri Bakanı Iris Spranger tarafından yalanlandı.

Bakan Spranger, arabada Türkiye ile ilgili bazı afişlerin bulunduğunu duyurdu.

Alman medyasında çıkan haberlerde bir başka detay, Gor H.’nin poliste hırsızlıktan suç kaydı bulunması oldu.

2016’YI HATIRLATTI

Bir öğretmenin öldüğü olay, akıllara 2016’daki terör saldırısını getirdi. Zira, Gor H’.nin aracını sivillerin üstüne sürdüğü yer, altı yıl önceki terör saldırısının gerçekleştiği Breitscheidplatz’a oldukça yakın konumda.

Bir kamyonun Noel pazarını ziyaret eden kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu 12 kişi ölmüş, onlarca insan da yaralanmıştı. Sığınma başvurusu reddedilen bir göçmen tarafından düzenlenen kanlı saldırının sorumluluğunu, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. Saldırgan 2016’da İtalya’nın Milano kentinde polis tarafından öldürülmüştü.

Milliyet Gazetesi