Sodom ve Gomore neresiydi?

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Kerstin Mutlu

Cinselliğin ne kadar kötü olduğunu dindarlardan hep duyuyorum. Aslında öyle değil diye başlıyorlar ama sonra kadının evlere kapanmasına kadar gidiyor.

Sadece Müslümanlar değil Hristiyanlar da öyle.

Hristiyanların neden böyle olduğunu araştırdım, karşıma çok kutsal bir isim çıktı. Aziz Augustinus. Kilise için çok kutsal birisi.

İlk günah onunla çıkmış.

Batı Afrika’da 354 yılında doğmuş ama Hristiyanlığı 386’da seçmiş.

32 yaşında Hristiyan olan bu adam o yaşına kadar farklı dinleri yaşamış. Öğrenciliğinde şiir gruplarında istediği gibi yaşamış. Bütün zevkleri tatmış sonra da canı sıkılmış demek ki Hristiyan olmuş.

Hristiyan olunca da çok ama çok katı bir Hristiyan olmuş.

Daha önce yaşadıkları çok aşırı olduğu için olduğunu düşünüyorum.

Bugünkü Hristiyanlık onun fikirlerinden çok etkilenmiş.

Bu adama göre seks sadece evlilik içinde ve kutsal üreme yani çocuk için olmalıymış. Zevk alınması doğru değilmiş. Neredeyse bütün dindar olanların olduğu gibi.

Bu adam ayrıca şunları da yasaklamış: ‘Ön sevişme, oral ve anal seks. Mastürbasyon da yasak’.

İnsanların nasıl sevişeceklerine de kurallar getirmiş. İstediğiniz gibi sevişemezsiniz, sadece erkeğin üstte kadının altta olduğu şekilde yapılmasına izin verilmiş.

Onun dediklerinden sonra rahipler neyin yasak neyin doğru olduğunu yazan listelerle insanları kontrol etmişler.

Yasakları yapanlar suçlu olurmuş.

Bu suçlar kiliseye para ödenerek temizlenirmiş.

Kilise seksle ilgili her şeyi yasakladığı için de Orta Çağda genelevler artmış. Kilise ’de yasaklar henüz bitmedi. Rahibelerin ve rahiplerin de yasakları var, evlenemezler. Evlenemedikleri için kiliselerde, kilise kuruluşlarında ‘çocuk tacizleri’ artık sıradan oldu.

Kilise rahiplerin çocuklara yaptıkları tacizle çalkalanıyor.

İslamiyet ve Yahudiliğin Hristiyanlıktan farklı olduğunu düşünmüyorum.

Hristiyanlık ‘sadomi’ ismi vererek bütün cinsel özgürlük faaliyetlerini yasaklayarak Tanrı şehri kurmaya çalışmış.

Zorlamayla Tanrı şehri kuramazsınız bence. Tanrı şehrinde cinselliğe karışılmaz. Cinsellikle baskı yapılmaz, hele çiftlerin cinselliklerine karışma yetkisi dinlerde olmamalı.

Hristiyanlık Pagan kültürdeki özellikleri yok etmek için uğraşmış.

Paganlarda cinsel ayinler vardı. İnsanlar özgür olmak şartıyla bu ayinlere katılarak ibadetlerini cinsellikle yapıyorlardı.

İslamiyet cinselliği eşler arasında olması şartıyla olumlu görmüş ve bazı kişilerin dediği gibi ibadet bile oluyormuş. Bence bu paganlardaki cinsel ibadete benziyor ama insanlar özgür değil. Hele kadınlar hiç değil.

Erkekler dört kadınlar evlenebiliyorlar ama kadınlar evlenemiyorlar.

Ben hala bunun sebebini anlamıyorum.

Erkek hakim bir din dediğimde de ‘Hayır öyle değil’ diyorlar.

Bence bu yalanı söylemeyin.

Erkek hakim din deseniz yüzlerce sorun yok olacak.

Ya kadınlar da dört erkekle evlenmeli ya da erkeklerin dört kadınla evlenebilmesi konusu kaldırılmalı.

https://ocakmedya.com/cinsellik-butun-dinlerde-dusman-gibi/