SELÇUK NAM-I DİĞER EFES

Cüneyt Sadıç

Antik dünyanın 7 harikasından birine ev sahipliği yapan Efes’i keşfedelim

Nedendir bilinmez yurdum insanı tatil dendi mi hep deniz kenarının hayalini kurar. Tarih, sanat, arkeoloji ise pek azının rüyalarını süsler. İşte büyük bir olasılıkla pek çoğumuzun mutlaka içinden en az bir kere geçtiği ama alıcı gözle hiç bakmadığı, çöp şiş yiyip devam ettiği Selçuk hak ettiği yeri alamaz. Hep bir ara istasyon olarak kalır.

Halbuki o Selçuk, antik dünyanın en önemli kentlerinden bir olan Efes’in 21. YY’daki devamıdır esasında ve yine antik dünyanın 7 harikasından birine de ev sahipliği yapar. Dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biri olan Selçuk’ta tarihi yapıların büyük bir bölümü ayakta… Dolayısıyla atacağınız her adımda tarihin içinde ilerlersiniz.

Haydi, ayırın bir hafta sonunuzu ve bu muhteşem ilçeyi onurlandırın, kendinizi şımartın. Mutlaka bir de ‘denize ayağımı sokayım’ diyorsanız, muhteşem plajlar için sadece birkaç km. ötedeki Pamucak sahili sizi ağırlamaktan mutluluk duyacaktır.

Nasıl gidelim?

İzmir’e neredeyse tüm büyük şehirlerden uçuş var. Selçuk’a ise Havaş ya da İzban ile ulaşmak mümkün. Yolculuk süresi bir saat civarı. Araç ile giderim derseniz İstanbul’dan yaklaşık yedi saat, Ankara’dan ise sekiz saat sürmekte…

Nerede kalalım?

Selçuk’ta birbirinden farklı seçenekler var. Ama en güzeli merkezdeki butik oteller. Benim tercihim her daim hemen dünyaca ünlü Efes Müzesi’nin yanında yemyeşil bir iç bahçenin etrafında yer alan sadece 8 odalı No 10 Hotel… Selçuğun tam merkezinde olması, arabasız gidecekseniz büyük avantaj. Havaş durağı, otogar, tren istasyonu, Efes Müzesi, İsa Bey Camii, Selçuk kalesi hepsi yürüyüş mesafesinde… www.no10hotel.com

Nereleri nasıl gezelim?

İlk gün sabah erkenden Selçuk’a 9 km. uzaklıktaki Bülbül Dağ‘ında bulunan Meryem Ana’nın Evi’yle başlayın programınıza. Yol üstünde sağ tarafta Meryem Ana heykelinin olduğu yerde bir fotoğraf molası vermeyi unutmayın. Manzara muhteşem. Sonra sırada Efes Müzesi var. Sahip olduğu ve sergilediği sadece yerel eserlerle Avrupa’nın en önemli ve en zengin müzelerinden birisi olan Efes Müzesi’ni mutlaka antik kenti gezmeden önce ziyaret edin. Müzeyi gezdikten sonra Efes’in alt kapısına park edin aracınızı. Eğer henüz bir Efes kitabınız yoksa, kendisinden pek çok şey öğrendiğim değerli hocam, Bill Clinton dahil pek çok önemli kişiye Efes’i gezdirmiş emekli arkeolog Cengiz İçten’in kitaplarını tavsiye ederim. Gişelere giderken sol taraftaki en son dükkanda satılıyordu, kaldıysa edinin.

Bu muhteşem şehre en az 2-3 saat ayırın, tembellik ede ede gezin, ara sokaklarda, arkalarda kalan yerleri pas geçmeyin. Ve Teras Evlerini mutlaka ama mutlaka gezin. Çıkışta yorulmuş ayaklarınızı dinlendirmek, gördüklerinizi beyninize kazımak için, otoparka giderken en solda yıllardır Efes’i gezenlerin yorgunluk kahvesi içtikleri Efes Restaurant ta siz de bir mola verip dinlenin.

Sonrasında ilk hedefiniz, antik dünyanın yedi harikasından biri olan Artemission.

İkinci günü ise Selçuk içine ayırın. Ayasuluk Kalesi, Aziz Yahya Bazilikası, İsa Bey Cami, Alparslan Cami, Bizans Su Kemerleri, Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi hepsi yürüyüş mesafesinde.

Meryem Ana Evi

Hz. İsa çarmıha gerilmeden önce annesi Meryem’i, arkadaşı ve havarisi Aziz Yahya’ya teslim eder. O da Meryem Anayı alır Anadolu’ya Selçuk’a getirir, Bülbül Dağı eteklerinde bir kulübe yapar, yerleştirir. Meryem 101 yaşına kadar kulübede yaşar ve öldüğünde Yahya onu kimsenin bilmediği bir yere gömer. Rivayet bu. 19. YY’a gelindiğinde rahibe Katharina Emmmerich’in rüyalarına dayanılarak Meryem Ana’nın kayıp evi bulunur ve papalık tarafından 1967’de kutsal yer olarak ilan edilir. Her yıl 15 Ağustos’u izleyen ilk pazar günü ayin yapılır ve gelenler hacı olur.

Efsaneler Kenti Efes

Binlerce yıla dayanan tarihi boyunca uygarlık, bilim, kültür ve sanat alanlarında her zaman önemli roller üstlenir Efes. Doğu ile Batı arasında önemli bir liman kenti, çağının en önemli politik ve ticaret merkezi ve Roma Dönemi’ne gelindiğinde ise Asya eyaletinin başkentidir. Ege’deki ikinci felsefe okuluna ve antik dünyanın 7 harikasından biri olan Artemis Tapınağı’na ev sahipliği yapan, Aziz Paul’ün ünlü vaazlarını verdiği ve tek Tanrı inancını anlattığı, Aziz Yahya’nın Meryem Ana ile geldiği ve 431’de toplanan 3. Ekümenik konsülün Meryem’e ‘Tanrı’nın annesi’ Theotokos ünvanını verdiği yerdir Efes. Mahşerin 7 kilisesi arasında en önemlisi kabul edilir.

Sakın kaçırmayın!

Efes Opera ve Bale Günleri Devlet Opera ve Balesi’nin kapalı gişe sahnelediği eserlerin sunulduğu İzmir Efes Opera ve Bale Günleri bu yıl Ağustos ayı sonunda. Selçuk Pidecisi Pideleri kıtalararası ünlü ama kendisi hala mütevazi. Tatmadan gelmeyin derim.

Milliyet Gazetesi