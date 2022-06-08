İzmir depremzedelerinin cumhurbaşkanıyla görüşmeleri ‘Bir sorun çıkmasın’ diye önleniyor iddiası

İzmir’de 30 Ekim 2020’de tarihinde meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası 75 bin kişinin evi hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. AKP, depremzedelere yedi proje alanında para karşılığı ev yapacağı sözü verdi. Ancak, 19 ayda sadece 400 konut yaptı. Evsiz kalan depremzedelerin çoğu evleri yapılamadığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin konutlarına yerleştirildi.

Evleri yıkılan depremzedeler arsalarına konut yapmak için devletten faizsiz kredi istedi. Her defasında “Kredi için çalışıyoruz” sözü alan depremzedelerin sorunları bir türlü çözülemedi. Kredi talebinde bulunan dört bine yakın depremzede, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan’ın öncülüğünde imza toplayarak AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmek istedi ama bir türlü sonuç alamadı.

“ARTIK SUSMAYACAĞIZ”

AKP’nin depremzedelere çözüm bulamadığını belirten İZDEDA Başkanı Özkan, “Dilekçeleri bugün yarın alacağız, çözüm bulacağız” diyerek ertelediler. Cumhurbaşkanı ayın dokuzunda İzmir’e geliyor. Biz sorunlarımızı cumhurbaşkanına iletelim” dedik. Bizi görüştürmemek için sürekli erteliyorlar ve uzak tutmaya çalışıyorlar. Bizim görüşünce sorun çıkaracağımızı düşünüyorlar. Artık susmayacağız. Ayın dokuzunda nerede olursa olsun cumhurbaşkanı ile görüşüp derdimizi anlatacağız. Artık bıçak kemiğe dayandı. Başka ülkelere, başka illere bedava konut yapıyorlar. Bize gelince kredi vermiyorlar. Bizler İzmirliyiz, gavur değiliz! Sesimizi duyurmak için gerekirse benzin döküp kendimizi yakacağız. Belki o zaman bizim sesimizi duyarlar” diye konuştu.

Cumhuriyet Gazetesi