Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 81 ilin müftüsüyle Ayasofya-i Kebir Camii’nde sabah namazı kıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 81 ilin müftüsüyle sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde buluştu. Diyanetten yapılan yazılı açıklamaya göre, 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı için İstanbul’da bulunan 81 ilin müftüsüyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde bir araya gelen Erbaş, sabah namazını kıldırdı. Erbaş, Ayasofya’da 81 ilin müftüsünün katılımıyla ilk kez namaz kılındığını belirterek, “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 2 yıl önce açıldı. İnşallah kıyamete kadar mihrabında secdeler eksik olmaz, minarelerinden ezanlar kıyamete kadar göklere yükselir. Kürsülerinden dersler, minberinden hutbeler hiçbir zaman eksik olmaz.” ifadelerini kullandı. Sabah Gazetesi