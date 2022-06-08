Berlin saldırganının arabasından Türkiye karşıtı yazılar çıktı

Berlin’de insanların üzerine arabaya süren 29 yaşındaki Ermeni asıllı saldırgan Gor H.‘nin arabasında ‘Türkiye aleyhtarı yazılar’ bulundu. Saldırı üzerine terör soruşturması başlatıldı ve Gor H.‘nin hedefinin Berlin’deki Türkler olduğu iddia edildi. Bütün büyük şehirlerde terör alarmı verildi.

ALİ GÜLEN

Almanya’nın başkenti Berlin’i kana bulayan 29 yaşındaki sürücü Ermeni asıllı, Alman vatandaşı 29 yaşındaki Gor H. çıktı. Bir kişiyi öldüren, çoğu öğrenci onlarca kişiyi yaralayan Gor H.‘nin arabasından Türkiye aleyhinde yazılar ve pankartlar çıktı. Bu durum, “Hedef Türkler miydi?” sorusunu gündeme getirdi. Almanya’daki büyük şehirlerde terör alarmı verildi.

ÖĞRENCİ GRUBUNA DALDI

Küçük arabasıyla, Türkler’in de yoğun olarak yaşadığı Ku’damm ve Ranke Caddesi’nde dehşet yaşatmaya başlayan Gor H., saat 10.26’da önce Ku’damm kaldırımına bir grup insanın üzerine arabasını sürdü. Hessen Eyaleti’ndeki Bad Arolsen’den gelen öğrenci grubuna dalan sürücü, bir öğretmeni öldürdü, diğer öğretmeni yaraladı. Onuncu sınıf öğrencilerinden 11’i de yaralandı. Toplam yaralı sayısının daha fazla olduğu, bunlardan 6’sının durumu ağır olduğu ifade edildi.

Ermeni asıllı saldırgan Gor H. böyle gözaltına alındı. Gor H.‘nin arabasında Türkiye aleyhinde yazılar bulundu.

POLİS TARAFINDAN BİLİNEN BİR SALDIRGAN

Berlin’i kana bulayan Gor H.‘nin daha önce çeşitli suçlara karışığı ve polis tarafından tanınan biri olduğu belirtildi. Ku’damm’da başladığı saldırısını ara vermeden devam ettiren ve 200 metre gidip sonra kavşağa dönen ve Tauentzien Caddesi’nde hızla devam eden saldırganın, ardından Marburger Caddesi’nde kaldırıma çıkıp kasıtlı olarak insanların üzerine gittiği belirtildi. Yeniden dönen ve Tauentzien Caddesi’ne gelen saldırgan, Douglas mağazasının vitrinine daldı.

POLİS: KAZA DEĞİL, BUZ GİBİ KATİL

Saldırıda siyasi bir motivasyon bulunduğu belirtiliyor. Bir Alman polis yetkilisi, “Kesinlikle kaza değil. Silahlı bir adam, buz gibi bir katil” açıklaması yaptı.

Berlin İçişleri Senatörü Iris Spranger, “Arabada Türkiye ile ilgili yazılar ele geçirildi“ açıklaması yaptı ama bunların içeriği açıklandı.

Olaydan sonra kaçmaya çalışırken, çevredekiler tarafından yakalanan ve anında polise teslim edilen 29 yaşındaki saldırganın hem hastanede tedavisi, hem de sorgusu sürüyor.

Görgü tanıkları, “Hiç durmadan gaza bastı. Kaldırıma çıkıp insanların üzerine sürdü. Sonra gidip vitrine daldı. Ardından kaçmaya çalıştı ve çevredekiler onu yakaladı. Yakalanınca direnmedi ve polise teslim oldu“ açıklaması yaptı.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE ÖNLEM

Olaydan yaklaşık 5 saat sonra Berlin’deki Europa Center binası tahliye edildi. Şehir merkezinde önlem alındı. Frankfurt’ta da ünlü alışveriş caddesi Zeil ve çevresine araçla girişler yasaklandı. Polis helikopterleri büyük şehirler üzerinde dolaşmaya başladı.

Gor H.‘nin, Türkiye düşmanlığını da kapsayan bir terör eylemi yaptığı iddiaları giderek güçleniyor.

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