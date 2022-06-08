Bahçeli’den ‘Topal Osman’ın itibarının iadesi için kanun teklifi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Topal Osman’ın hukuki itibarının iadesi için kanun teklifi verdi. Teklif Bahçeli’nin 27. Yasama Dönemi’nde verdiği ilk yasa teklifi oldu.

ANKARA- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin imzasıyla Rumlar, Ermeniler, Kürtler ve Alevilere yönelik onlarca kanlı saldırının faili olarak gösterilen Topal Osman’a ilişkin kanun teklifi hazırlandı. MHP lideri Bahçeli’nin ilk imzacısı olduğu teklife MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı da imza koydu. Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifiyle Topal Osman’ın itibarının hukuken iade edilmesi talep edildi.

TOPAL OSMAN ‘MİLLİ MÜCADELENİN KAHRAMAN EVLADI’ OLARAK NİTELENDİ

Bahçeli’nin de imzacısı olduğu kanun teklifinin gerekçesinde Topla Osman, ‘Giresun’un yiğit evladı’ ve ‘Milli Mücadelenin yiğit ve kahraman evladı’ olarak nitelendirildi. Topal Osman’ın 27 Mart 1923 tarihinde Ankara’da ‘aniden kaybolan’ Milletvekili Ali Şükrü Bey’in öldürülmesinden ‘sorumlu tutulduğu’ ifade edilen kanun teklifinde, Topal Osman’ın Meclis kararıyla gömüldüğü yerden çıkarılarak Meclis önüne asıldığı kaydedildi. MHP’nin kanun teklifinde Meclis tarafından alınan bu kararın da kaldırılması talep edildi.

BAHÇELİ TOPAL OSMAN’A DAİR NE DEMİŞTİ?

Bahçeli 10 Mayıs’ta partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala’nın tutuklu olmasına yönelik eleştirilere tepki göstermiş şöyle demişti:

“Sorosçu Osman’la yatıp Sorosçu Osman’la kalkanlara özellikle hatırlatırım ki; Biz Hz. Osman’ı biliriz, Osman Gazi’yi biliriz, Plevne kahramanı Osman Paşa’yı biliriz, dahası Topal Osman’ı biliriz, ancak Soros’a ruhunu satmış Osman Kavala’yı bilmeyiz, bilmeyeceğiz. Bizim diğerleriyle aramızdaki fark buradadır. Çok şükür bizim mazimizde pek çok imrenilecek Osman vardır ki, bunlardan birisi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakınında bulunan, cesaretiyle nam salmış Topal Osman’dır.

Ankara’da Papaz’ın Bağı’nda düzenlenen suikastla hayatını kaybeden Topal Osman’ın aziz anıları duruyorken, Osman Kavala’nın peşine düşenler tarihin yanlış tarafına savrulan işgal tortularıdır. Rahmetle ve hürmetle yad ettiğimiz merhum Topal Osman’ın hakkının yendiği, haksızlığa uğradığı sonraki yıllarda tescil edilmiştir. Madem bir hak teslimi zaruridir, o halde Türklüğün bu bıçkın, korkusuz ve aslan parçasına iadei itibarı da yapılmalı, vatan ve millete hizmetleri takdirle ve hürmetle sahiplenilmelidir.”

TOPAL OSMAN KİMDİR?

Rumlar, Ermeniler, Kürtler ve Alevilere yönelik kanlı saldırılarda adı geçen Topal Osman, Cumhuriyet tarihin en tartışmalı isimlerinden. İlk olarak 1’inci Dünya Savaşı yıllarına ortaya çıkan Topal Osman, adamlarıyla birlikte Teşkilat-ı Mahsusa’ya bağlı olarak Artvin yöresindeki Ermeni tehciriyle ismini duyurdu. Ardından Rum çetelerine karşı savaşırken, sivil Rumlara yönelik türlü eziyet ve katliamlarıyla anıldı.

MUSTAFA SUPHİ VE ARKADAŞLARININ KATLEDİLMESİ

TKP üyesi Mustafa Suphi ve 14 arkadaşının katledilmesinden de sorumlu tutulan Topal Osman, 1921’de Sivas’ın Koçgiri bölgesindeki Kürt katliamıyla ilişkilendiriliyor. Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey’in öldürülmesinin faili olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılınca askerlerle girdiği çatışmada ölmüş, başı kesilerek gömülmüştür. Ancak Meclis Ali Şükrü Bey’in katillerinin yakalanarak idam edilmesi kararını oybirliği ile aldığı için başsız ceset mezardan çıkarılmış, Ulus Meydanı’nda ayağından darağacına asılmıştır. (DUVAR)

https://www.gazeteduvar.com.tr/bahceliden-topal-osmanin-itibarinin-iadesi-icin-kanun-teklifi-haber-1568405