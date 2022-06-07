Türkiye’yi Kıbrıs’ın kuzeyini tamamen ele geçirmekle suçlalayan Anastasiadas, BM’ye gidiyor

Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye arasında imzalanan mali protokolle Ankara’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde kontrolü tamamen ele geçirmek istediğini iddia etti ve bu konuda Birleşmiş Milletler’e resmi şikayette bulunacağını duyurdu.

Anastasiadis, BM’ye yazacağı mektupta Türkiye’nin KKTC’deki havaalanlarını iç hatlar uçuş güzergahına dahil etme girişimini de protesto edeceğini duyurdu.

KKTC liderinden Anastasiadis’a tepki

Türk yetkililer, KKTC havaalanlarının iç hatlar uçuşlarına dahil edilmesiyle Türk kesimine yönelik uçuşların daha ucuz olacağı görüşünü dile getirmişti.

Bu arada Anastasiadis’ın bu açıklamalarına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tepki gösterdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ise Rum lider Anastasiadis’in açıklamalarına tepki olarak şunları söyledi:

“Yapmış olduğu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, ekonomimizi geliştirme amacıyla hazırlanan bu protokolün Anastasiadis’i çok rahatsız ettiği görülmektedir. KKTC, her koşulda yanımızda olan ve hiç bir desteği esirgemeyen ana vatanımız Türkiye ile birlikte 1963 yılından beri Kıbrıs Türk halkına karşı uygulanan insanlık dışı izolasyon ve kısıtlamalara karşı mücadeleye devam edecektir.”

KKTC’de muhalifler anlaşmadan neden memnun değil?

KKTC uzun süredir Türkiye’nin ekonomik yardımına bağımlı olmasına rağmen, adanın birleşmesini savunanlar, devletin yıllık gelirinin üçte birine tekabül eden 240 milyon Euro tutarındaki yeni bir hibe ve kredi paketinin yürürlüğe girmesinden endişe duyuyor.

Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini amaçlayan ve 2017 yılında kurulan “United Cyprus Now” adlı oluşum, Türkiye ile yapılan mali anlaşmaya ciddi eleştiriler getiriyor.

Bu oluşuma göre, yeni anlaşma, ifade ve düşünce özgürlüğüne kısıtlamalar getirirken, dini kuruluşların gücünü artıracak ve Türkiye’den gelenlerin KKTC’de emlak almasını kolaylaştıracak.

Bu gruptan yapılan açıklamada, “Yeni önlemler Kıbrıslı Türklerin mirasına ve yaşam biçimine yönelik, kültürlerine kimliklerine ve iradelerine ciddi tehdit oluşturuyor.” denildi.

Muhalefetteki sol eğilimli Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ise yaptığı açıklamayla mali protokole sert eleştiriler yöneltti.

CTP lideri, yeni anlaşma için “Bu Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetme “iradesinden vazgeçme protokolü” ifadesini kullandı.

Euronews