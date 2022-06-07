Papa Francesco’nun istifa edeceğine dair söylentiler artıyor

Övgü Pınar

Vatikan çevrelerinde son birkaç gündür Papa’nın istifaya hazırlandığı söylentisi konuşuluyor. Bu söylenti hem 85 yaşındaki Papa Francesco’nun sağlık durumundan, hem de gelecek Ağustos ayındaki programından kaynaklanıyor.

Geçen yaz kolon ameliyatı olan Papa Francesco, dizindeki bir sorun nedeniyle son haftalarda tekerlekli sandalye kullanıyor.

Papa geçen hafta da, Ağustos sonunda İtalya’nın L’Aquila kentini ziyaret edeceğini açıklayınca önce İtalya basınında ve ardından uluslararası medyada istifa ihtimalinden söz edilmeye başladı.

L’Aquila ziyaretinin amacı, bu kentte 13. yüzyıldan bu yana yapılan bir dini festival olarak açıklandı. Ancak, “Kremlinoloji”yle yarışır bir alan olan “Vatikanoloji” uzmanları bu ziyaretin “gerçek” anlamını deşifre etme amaçlı analizlerinde farklı bir iddiayı savundu.

Bu iddialara göre, Papa’nın L’Aquila gezisi istifa sembolleriyle bezeli. Papa’nın bu kentte katılacağı “Perdonanza Celestiana” festivali, tarihin ilk istifa eden papası olarak bilinen 5. Celestino tarafından başlatılmıştı. Papa Francesco’nun bu gezide 5. Celestino’nun mezarını da ziyaret etmesi bekleniyor.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-61713622