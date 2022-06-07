Mardin’de Mor Gevargis Kilisesi’nde 100 yıl sonra ilk ayinin ardından Süryani ailenin evine saldırı düzenlendi

Ferit Aslan

Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ne bağlı Işıklar Köyü’nde (Brahimiye) restore edilen Mor Gevargis Kilisesi’nde 100 yıl aradan sonra pazar günü (5 Haziran) ilk ayin düzenlendi. Ayinin ardından köyde Süryanilerin yaşadığı tek eve arazi anlaşmazlığı yaşadıkları aile tarafından saldırı düzenlendi. Olay sırasında evde bulunan Kırklar Kilisesi Papazı Gabriel Akyüz, Medyascope’a yaptığı açıklamada, her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Mardin’in Kızıltepe İlçesine bağlı Işıkla Köyü’nde restorasyonu tamamlanan Mor Gevargis Kilisesi’nde iki gün önce (5 Haziran Pazar) Süryaniler tarafından 100 yıl aradan sonra ilk defa ayin düzenlendi. Ayine, Mardin Metropoliti Mor Filüksinos Saliba Özmen, Horiepiskopos Gabriyel Akyüz ile Midyat Mor Yakup Manastırı Rahibi Daniel Savcı’nın da olduğu çok sayıda davetli katıldı. Ayinden sonra köyde yaşayan tek Süryani ailesi olan Yılmaz ailesi misafirleri evinde ağırladı. Bu sırada Yılmaz ailesinin arazi anlaşmazlığı yaşadığı Şeyhmus D. ve ailesi tarafından eve taşlı ve sopalı saldırı düzenlendi.

Maalesef dün Kilise açılışından sonra öyle üzücü bir olay yaşandı. Mardin Valisi sayın @mahmutdemirttas konuyla yakından ilgilendi. Jandarma olay yerine intikal edip güvenliği sağladı. https://t.co/H5rCHvM2vY — Süryaniler (@suryaniler) June 6, 2022

Olayda yaralanan olmazken, saldırı anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olay sırasında evde bulunan Kırklar Kilisesi Pazazı Gabriel Akyüz, yaşananları Medyascope’a anlattı. Kilisedeki ilk ayinin ardından Yılmaz ailesinin kendilerini evlerine davet ettiğini belirten Akyüz, şöyle dedi:

“Eve gittiğimizde Yılmaz ailesi ile arazi anlaşmazlığı olduğunu öğrendiğimiz aileden birileri geldi ve evdeki konuşmalarda bu konu tekrar açıldı, tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesini engelledik ama söz konusu kişi evden ayrıldıktan kısa bir süre sonra eve yönelik taşlı ve sopalı saldırı oldu. Biz durumu jandarmaya, vali beye ilettik. Güvenlik güçleri müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Tatsız bir hadise yaşandı. Hadisenin kilisede 100 yıl sonra ayin yapılması ile bir ilgisi yok. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.”

https://medyascope.tv/2022/06/07/mardinde-100-yil-sonra-yapilan-ilk-ayinden-sonra-suryani-ailenin-evine-saldiri-duzenlendi/