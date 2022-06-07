Mardin Kızıltepe’de Süryani aile saldırıya uğradı

Kızıltepe Brahîmîye köyündeki tek Süryani aile, aralarında uzun yıllardır arazi anlaşmazlığı bulunan kişilerin saldırısına uğradı, arazileri ateşe verildi.

Mardin ve Diyarbakır Süryani Metropolitliği eliyle 5 Haziran Pazar günü Mardin Kızıltepe’nin Işıklar (eski adı Brahimiye) köyündeki Süryani Ortodoks Mor Gevargis Kilisesi’nin açılış ve yenileme töreni gerçekleşti. Neredeyse yüz yıldır kapalı olan Mor Gevargis’deki törene Mardin ve Diyarbakır Mertropoliti Mor Filuksinus Saliba Özmen önderlik etti. Metropolit vaazında kilise ve manastırlarımızı korumanın önemine vurgu yaparken, kilisenin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. Metropolitliğin yaptığı açıklamaya göre kilisenin açılış ve yenileme törenine Mardin ruhanisi Horiepiskopos Gabriel Akyüz, Mor Yakup Salih Manastırı başrahibi Daniel Savcı ile Mardin ve civarından çok sayıda vatandaş katıldı.

Suroyo Tv sosyal medya hesabından dini törenin ardından geçilen yemek esnasında Süryani bir vatandaş ile yine aynı köyde ikamet eden bir başka vatandaş arasında tartışma yaşandığını yazılı ve görsel olarak yayınlandı. Tartışma sırasında Süryani vatandaşa yönelik hakaret ve tehditler edildiği öğrenildi. Şahsın mekânı terk etmesinden kısa bir süre sonra kalabalık bir grup ile geri gelerek Süryani vatandaşın evine saldırdığı, güvenlik kamerasına yansıdı. Elleri sopalı grubun saldırıya devam ettiği sırada Mertropolit Saliba Özmen’in devreye girerek resmî yetkilileri bilgilendirdiği ve jandarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı aktarıldı.

Suroyo Tv’nin haberinde mülkiyet sorunlarının yaşandığı köyde, hukuki sürecin olayda saldırıya uğrayan Süryani vatandaşın lehine sonuçlanmasına rağmen tehditlerin devam ettiği belirtildi.

Agos