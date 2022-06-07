Mahkeme onay verdi: Ulu dut ağaçları tehlikede

Dersim’de ulu dut ağaçlarının bulunduğu bölgeye su arıtma tesisi projesinin yapılmasıyla ilgili mahkeme karar verdi. Bölge halkı ise karara tepkili.

Hacı Bişkin

DUVAR – Erzincan İdare Mahkemesi, Dersim’in Mazgirt ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de ulu dut ağaçlarının bulunduğu ve yerleşim yerine yakın olan bölgede paket su arıtma tesisiyle ilgili kararını verdi. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Karar, tepkilere neden oldu.

PROJE NEDEN İPTAL EDİLMELİ?

AK Partili Mazgirt Belediyesi, projesi onaylanmamasına rağmen paket atık su arıtma tesisi yapımı için bölgede aylar öncesinde kazı çalışmalarına başladı. Tepkiler sonucu ve mahkeme süreçlerinin devam etmesi nedeniyle iş makinaları bölgeden çıkarıldı. Çalışmalar devam ederken bölgede yaşayanlar mahkemeye başvurarak yürütmenin durdurulmasını istedi.

Başvuruda şu ifadelere yer verildi: “Atık su arıtma tesislerinin çevresel etkileri göz önüne alındığında içme suyuna, yerleşim yerlerine oldukça yakın olan ve tarihi dut ağaçlarının bulunduğu bir mevkide böyle bir projenin yapılmasının açık bir şekilde en temel hakları ihlal etmesi nedeniyle yürütmenin durdurulması gerekmekte.”

MAHKEME PROJEYİ UYGUN BULDU

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yaptığı savunmada bütün işlemlerin usul ve yasaya uygun olduğunu söyledi. Belediye başkanlığı da bölgenin taşkınlara neden olmayacağını savundu. Erzincan İdare Mahkemesi ise ‘kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği’ni gerekçe göstererek yürütmenin durdurulması talebini reddetti.

Bu kararın ardından Yeni Mahalle’de bulunan tarihi dut ağaçlarının kesilme riski bulunuyor. Ayrıca mahallede yaşayanlar söz konusu projenin yerleşim yerine yakın olması sebebiyle yaşamanın zorlaşacağının altını çiziyor.

‘KÜLTÜREL MİRASTAN BAHSEDİYORUZ…’

HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü de daha önce bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Önlü, mahkemenin yürütmenin durdurulması talebini reddetmesine tepki göstererek tarihi bölge için şunları söyledi: “Burada 250 yıllık dut ağaçları var. Burası daha önce dut bahçesi olarak tecil edildi. Bölge eskiden Ermenilerin de yaşadığı bir bölgeydi. 250 yıllık kültürel miras olarak bilinen bir yerden bahsediyoruz. Köylülerle görüştüğümüzde, ‘mezarlarımızı, tarihimizi, değerlerimizi yok sayan bir politikayla karşı karşıyayız’ diyor. Köylüler haklı olarak, ‘bu bir politika mı?’ sorusunu soruyor. Bölgenin hem tarihi oluşu hem meraların varlığı hem de yerleşim yerine yakın olmasından dolayı projenin yapılması uygun değil. Bölgenin hemen yanı başında hazine arazisi olan başka yerler de var. Burası neden tercih edilmiyor? Saydığım bu nedenlerden dolayı bu proje çok anlamsız. Böyle bir bölgede ısrar etmenin bir izahı yok.”

Önlü daha önce bakanlığa soru önergesi verdiklerini ancak yanıt alamadıklarını da söyleyerek şöyle devam etti: “AKP Belediyesi’nin bu akıldışı ısrarında daha vahim olan yargının da bunu onaylaması. İhalesi bile yapılmadan burada kazı çalışmaları yapıldı. Mahkeme süreci devam ederken burada kazı çalışmaları yapılmıştı. Böyle bir yere karşı yapılan adaletsizlik asla kabul edilemez.”

BELEDİYEDEN YANIT YOK

Bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgi almak için aradığımız Mazgirt Belediyesi ise sorularımıza yanıt vermedi.

Ne olmuştu?

Bugüne kadar söz konusu 236/4 parselinde belediyeye ait iş makinaları birçok kez çalışma başlattı. Bu çalışmaların şikayete konu olmasıyla birlikte bölgede ‘Paket su arıtma tesisi’ yapılacağı açıklandı. Ancak mahalleli bölgenin tarihi bir alan olması ve yerleşim yerine çok yakın olması nedeniyle yaşananları mahkemeye taşıdı. Ayrıca projesi belli olmadan ve ihaleye bile çıkılmadan burada çalışmaların yapılması tepkilere neden oldu. Projenin iptal edilmesiyle ilgili mahkemeye yapılan başvurular devam ederken bölgeye defalarca iş makinaları girdi. Bu gelişmenin üzerine mahallede yaşayanlar durumu CİMER de dahil olmak üzere projenin iptal edilmesiyle ilgili çalışmalar başlattı.

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