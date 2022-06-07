Lavrov Ankara’da

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi. Lavrov’un Ankara’ya indiği sırada Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov; tahıl krizi, Suriye ve Rusya’nın süre giden Ukrayna işgali konularını görüşmek üzere Ankara’ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ikili görüşmenin ardından yarın ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, dün iki bakanın Ukrayna’daki durum, Suriye’deki yerleşimler, Libya ve Dağlık Karabağ’ın yanı sıra Balkanlar, Afganistan ve Orta Asya’daki durumu ve Rusya’ya yönelik ambargo bağlamında ticari ve ekonmik ilişkileri de gündemlerine alacaklarını duyurmuştu.

Çavuşoğlu: “Gıda krizi için Ukrayna ve Rusya’yla temastayız”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün ‘Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerin 30. Yılı Resepsiyonu’nda yaptığı açıklamada, gıda krizi konusunda “BM, Ukrayna, Rusya ile temasta” olduklarını söylemiş, Lavrov’un gelişinin “bu konuları da görüşme”yi kapsadığını ve Ukrayna Dışişleri Bakanı “Kuleba ile de sürekli temas halindeyiz” diye eklemişti.

Sergey Lavrov da Türkiye ziyareti öncesinde Rus basınına”Rusya ve Türkiye gıda sorununu birlikte çözmek için çalışıyor” demişti.

Akar Şoygu’yla savaşı görüştü

Lavrov’un Türkiye’ye indiği sırada Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yla telefonda “Ukrayna ve Suriye başta” olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularnı görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) açıklamasında Bakan Akar tarafından Ukrayna bağlamında şu konulara değinildiği belirtildi:

► Daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi ve gittikçe kötüleşen insani durumun iyileştirilmesi için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemi”nin vurgulandığı kaydedildi.

► Gıda krizi hususunda tahıl, ayçiçeği ve diğer tarım ürünlerinin güvenli nakli konusunda alınabilecek tedbirler üzerinde duruldu,

► İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi.

Kuzeydoğu Suriye konusu da ele alındı

MSB açıklamasında rejimin Kuzeydoğu Suriye’ye yönelik saldırı planları da şu şekilde yer aldı:

► Bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan eylemlere karşı gereken cevabın verileceği, bölgede terörist varlığının kabul edilemez olduğu vurgulandı,

► Bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulması gereği hatırlatıldı

ABD Lavrov’un ziyaretini izleyeceğiz

Dünkü basın brifinginde Lavrov’un Türkiye ziyaretine ilişkin olarak sorulan bir soruya Price, “Buradan çok önemli bir şey beklemeli miyiz bilmiyorum.” diye yanıt vermiş ve şöyle devam etmişti: ” Elbette ki bunu yakından takip edeceğiz ve ziyaret sonrasında Türk müttefiklerimizle konuşacağız.”

Price “Ukrayna ile dikkatli bir şekilde yakından koordine edilmiş her diplomatik çabayı destekliyoruz.” dedikten sonra da, “Ukrayna gıda ve gübresinin küresel piyasaya ihracının söz konusu olduğu durumda” ülkenin masada olması gerektiğini dile getirmişti.

(AEK)

bianet