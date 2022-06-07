Ermenistan’ın ilk uydusu Dünya ile temas kurdu

İspanyol SATLANTIS şirketi, Ermenistan ile işbirliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, Ermenistan’ın ilk uydusu Urdaneta’nın uzaya fırlatıldığını duyurdu.

Şirketin yöneticisi Jean-Jacques Dorein şöyle konuştu:

“İlk Ermeni stratejik uydusu olan Armsat-1 adlı “Urdaneta” uyduyu fırlatmaktan gurur duyuyoruz. Biz Hükümet kararlarını destekleyerek yeni istihdam, yeni ürünler ve yeni yetenekli kadrolar sağlayacağız.”

Başarılı bir fırlatmanın ardından ilk Ermeni uydusunun iyi durumda olduğu ve önümüzdeki 4 yıl içinde görevini yapmaya hazır olduğu kaydedildi. 26 Mayıs’ta ARMSAT-1, Dünya ile ilk bağlantısını kurdu, uydunun tüm alt sistemleri sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

Uydu görevinin detayları ve ilk sonuçlar Eylül ayında Starmus festivali çerçevesinde Yerevan’da sunulacak.

Ermenistan Kamu Radyosu