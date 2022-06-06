Van Gölü’nde ‘trafik canavarı’ varmış

‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ etkinlikleri kapsamında Van Gölü’ndeki Akdamar Adası kıyılarında dalgıçlar, dip temizliği yaptı. Gölden çıkarılan onlarca araç lastiği dikkat çekti. DUVAR- Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda düzenlenen çevre farkındalığı etkinliğinde Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Van Dalış Okulu ‘Van Diving’ üyelerinden oluşan dalgıçlar, Van Gölü’nde dip temizliği yaptı. 4 saatlik dalışta, gölden, araç lastiği, ambalaj, pet ve cam şişe gibi atıklar çıkarıldı. Çalışma sualtı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan tarafından da görüntülendi. Gazete Duvar