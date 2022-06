Türkiye’nin 10 ülkeyle diplomatik ilişkiler kurmasının 30. yılı Ankara’da kutlandı

Türkiye’nin Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan’la diplomatik ilişkiler kurmasının 30. yılı dolayısıyla Ankara’da resepsiyon düzenlendi. Behlül Çetinkaya Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen “Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerin Kuruluşunun 30. Yılı Resepsiyonu”na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile söz konusu ülkelerin Ankara Büyükelçileri ve diplomatik misyon temsilcileri katıldı. Resepsiyonda konuşma yapan Çavuşoğlu, Türkiye’nin adı geçen ülkelerle yüz yıllara dayanan bir dostluğu bulunduğunu ifade ederek “Bağımsızlıklarının ardından bu ülkelerle ilişki kuran ilk ülkelerden olmamız tesadüf değildir.” dedi. Avrasya’nın dünyanın en stratejik bölgelerden olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “Maalesef son dönemde bir dizi sınamayla karşı karşıyayız. Ukrayna Savaşı hepimizi kökten etkiliyor. En başında savaşa karşı olduğumuzu net bir şekilde açıkladık. Bir yandan Ukrayna’ya maddi manevi destek verirken diğer yandan diplomatik çözümü kolaylaştırmak için üzerimize düşen görevi üstleniyoruz.” diye konuştu. Çavuşoğlu, adil bir barışın tarafların iradesine bağlı olduğunu da belirterek Türkiye’nin gereken desteği vermeye devam edeceğini vurguladı. Türkiye’nin, dünyanın karşı karşıya kaldığı gıda krizinin çözümü için de yoğun çaba sarf ettiğini anlatan Çavuşoğlu, “Bu konuda BM, Ukrayna ve Rusya’yla temastayız. Çarşamba, (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov, bir heyetle bu konuları da görüşmek üzere Ankara’ya geliyor. Değerli dostum (Ukrayna Dışişleri Bakanı) Dimitro Kuleba’yla da sürekli temas halindeyiz.” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın yansıması olarak ortaya çıkan enerji krizinden Avrupa’nın daha az etkilenmesi için de çaba gösterildiğinin altını çizerek “Bu konuda özellikle Azerbaycan da çok önemli bir sorumluluk üstleniyor.” değerlendirmesinde bulundu. Gelecek günlerde bu konuların da görüşüleceği bir Türkiye-Kazakistan-Türkmenistan üçlü toplantısının yapılacağını söyleyen Çavuşoğlu, Orta Asya’nın ve Kafkasya’nın istikrarı ve refahına katkı sağlamanın Türk dış politikasının temeli olduğunu ifade etti. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin seviyesinin örnek nitelikte olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almasıyla kalıcı barış ve istikrar için önemli bir fırsat penceresi aralandı. Kafkaslar’da bu fırsatın kaçırılmamasını temenni ediyoruz. Can Azerbaycan’ın bu konuda attığı adımları da Türkiye olarak destekliyoruz.” dedi. “Türk Devletleri Teşkilatı, iş birliğimizin somut meyvesidir”

Çavuşoğlu, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan’la Türkiye arasındaki ilişkilerin boyutlarına da değinerek “Türk Devletleri Teşkilatı da ortak iş birliğimizin somut meyvesidir.” diye konuştu. Türkiye’nin Belarus, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova’yla dostane ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Stratejik ortaklarımız Ukrayna, Moldova ve Gürcistan’ın egemenlik ve toprak bütünlüklerini güçlü şekilde destekliyoruz.” diye konuştu. Ukrayna’ya her alanda desteğin süreceğini vurgulayan Çavuşoğlu, adı geçen ülkelerle ekonomik ilişkilerin 2021’de 30 milyar dolarlık bir hacme ulaştığını söyledi. Bu ülkelerde Türk müteahhitlerin 110 milyar doları aşan projeleri hayata geçirdiğini belirten Çavuşoğlu, daha fazla ticaret ve yatırım için Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor girişiminin bu noktada önemli olduğuna dikkati çekti. Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’la bu konudaki görüşmelere devam edileceğini kaydeden Çavuşoğlu, “27 Haziran’da Bakü’de Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı’nı da gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, yazar Cengiz Aytmatov’un “İnsan zorlu hayat yolunda tek başına ilerleyemez ama birbirine omuz verenler her engeli aşar.” sözünü hatırlatarak Türkiye’nin dost ülkelerle omuz omuza geleceğe yürümek istediğini de sözlerine ekledi. “İlişkilerimiz Şuşa Beyannamesi ile stratejik müttefiklik seviyesine yükseldi”

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da konuşmasının başında Türkiye’nin uluslararası alanda da adını yabancı dillerde “Türkiye” olarak değiştirme kararına değinerek “Kardeş devletin Türkiye olarak adlandırılması Türk milletinin medeniyetinin, kültürünün ve değerlerinin en iyi şekilde ifadesidir.” dedi. Ülkesinin bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Bayramov, ilişkilerin mevcut seviyesini halklar arası ilişki ile iki ülke liderleri arasındaki kardeşlik ilişkisi olduğunu söyledi. Özellikle 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sırasında Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Bayramov, şunları söyledi: “Türkiye milletinin Ulu Önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, Azerbaycan’ın kederi bizim kederimizdir’, Azerbaycan halkının lideri Haydar Aliyev’in ‘Tek millet iki devlet’ sözlerinin ruhuna uygun olarak ülkelerimiz arasında münasebetler başarılı bir şekilde gelişerek stratejik seviyeden Şuşa Beyannamesi ile stratejik müttefiklik seviyesine yükselmiştir.” “Türkiye’nin kalkınması Azerbaycan’da herkesi memnun etmektedir”

Bayramov, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çok büyük siyasi ve iktisadi potansiyeli bulunduğunu da belirterek iki ülke müttefikliğinin bölgede barış, güvenlik ve iktisadi kalkınmaya hizmet ettiğinin altını çizdi. İki ülkenin ortaklaşa yürüttüğü Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP), Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) gibi projelere değinen Bayramov, bunların hem iki ülke ilişkilerini geliştirdiğini hem de iki ülkeyi bölgede enerji ve lojistik merkezine çevirdiğini söyledi. Türk Devletleri Teşkilatının da dünyada barışa hizmet ettiğini kaydeden Bayramov, “Türkiye’nin kalkınması ve dünya çapında lider devletlerden biri olması Azerbaycan’da herkesi memnun etmektedir.” diye konuştu. Bayramov, iki ülke halklarının çıkarları doğrultusunda Azerbaycan-Türkiye müttefikliğinin gelişeceğini ve daim olacağını sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Çavuşoğlu, Bayramov’a bugüne özel basılmış hatıra parası hediye etti. Resepsiyon, katılımcıların grup fotoğrafı çekilmesi, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi. AA