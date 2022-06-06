Türkiye ve KKTC Rum-İsrail hava tatbikatını kınadı

Türkiye ve KKTC, Kıbrıs Rum yönetimi ile İsrail’in geçen hafta gerçekleştirdiği hava tatbikatını sert bir dille kınadı. Ankara ve Lefkoşa’dan yapılan açıklamalarda, askeri faaliyetlerin bölgede gerginliği arttırdığına dikkat çekildi, İsrail’e Rumların propagandalarına alet olmaması çağrısı yapıldı.

Ankara’da Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail ile Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki hava sahasında 29 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında yapılan “Agapinor” adı verilen tatbikatın, Rumların silahlanma ve askeri tatbikatlara ağırlık verdiğinin ve Türk tarafının güven tesis etmeye yönelik çabalarıyla ilgilenmediğinin göstergesi olduğu kaydedildi.

‘RUMLARA ALET OLUYORLAR’

KKTC Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ise, “İsrail ve diğer ilgili ülkelerin Rum tarafı ile kurdukları askeri ilişkiler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlar, Rum tarafının bu faaliyetlerine destek vermekten başka anlama gelmemektedir. İsrail ve ilgili tüm ülkelerden Rumların kışkırtıcı politikalarına destek vermekten vazgeçmeleri ve Rum tarafını KKTC ile iki devletin egemen eşitliği temelinde bir çözüm bulması yönünde cesaretlendirmelerini bekliyoruz” denildi.

Hürriyet Gazetesi