Türk Hristiyan Birliği

***Metinde yer alan gцrьşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in gцrьşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

Türk Hristiyan Birliği kiliseleri günümüzde liberal evangelist kilisedir, fakat mission toplumu olduğu için milletler Toplumudur

Nasıl Türk Hristiyan Birliği kiliseleri üyesi olurum?

Ilk adım genelikle görevliler ile tanışmaktır. Onlar söze Türk Hristiyan Birliği kiliseleri kolları ile ilgili bilgilendirme yaparlar temel inanışlarını ve ögretişlerini öğretirler.

Onlar aynı zamanda Türk Hristiyan Birliği kiliseleri Ile ilgili bilgi verirler

Sorularınıza cevap verirler biz bu görevlilere serbest girişimci mission deriz

Bu insanlar sizi

Kuruma kayıt ederler

Ticarî localar

Kültürel localar

Mission

Bu hususda sizi kayıt ederler kuruma üye ettikleri insanların sorularını anlatırlar ve kurumun çeşitli kolları veya Baskanı gerekli süreci başlatır

Takip üyelik ve bilgilendirme

Türk Hristiyan Birliği kiliseleri neye inanır

Türk Hristiyan Birliği kiliseleri günümüzde liberal evangelist kilisedir, fakat mission toplumu olduğu için milletler Toplumudur

850 bin islama inan üyesi ile yeni ve en doğru karşılığı olduğu fikirlerini tanıtmaktır, Amaçları bozulmuş olan Hristiyanlığı kendi akışı misyonu anlatan 1000000 Milyon çeşitli Milletlerden oluşan Hristiyan Nüfusu ile ilerleyen Rus Ermeni Avrupalı Amerikalı Türk israil arap locaları olan kendini güçlü ifade etmektedir

Türk Hristiyan Birliği kiliseleri incili

Günümüzde kendilerine Protestanım diyen Protestan Dernekleri kuran kendine nehir kilisesiyim diyen Amerikaya hizmet eden ve çeşitli Protestan Misyonların günümüzde kendilerini Hristiyan olduklarını ve isa Mesih inancını kendilerine göre anlatan Protestan kiliselerin ortak kullandığı incile karşı Türk Hristiyan Birliği kiliseleri kendı incilerini yeni ve en doğru karşılığı olduğu fikriyle tanıtmaktadır, Amaçları bozulmuş olan Protestan akımların Türkiyede liberal evangelist Kilise olarak Türk Hristiyan Birliği kiliseleri altında yaşayan Milletler toplumu lobileri ile farklı bir toplum ifade etmektedir

https://www.bursa.com/turk-hristiyan-birligi-n503120/