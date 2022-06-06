Tokat’ta 4-6 yaş Kur’an kursları kapanış programı

Tokat İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik “Yıl Sonu Kapanış Programı” düzenlendi.

Tokat İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler için “Yıl Sonu Kapanış Programı” düzenlendi.

26 Haziran Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programda konuşan İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, “Eğitim ilk olarak ailede başlar. Daha sonra yetiştirildikleri yerler ve ortamlarda şekillenir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bu konuda ‘Her doğan çocuk, fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar.’ buyuruyor. İşte bu noktada çocuklarımızın geleceklerini şekillendirme ve dinine, vatanına, milletine bağlı olarak yetişmeleri noktasında aileler olarak üzerimize büyük sorumluluklar düşmektedir.” dedi.

Müftü Pamuklu, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2014 yılından itibaren resmi olarak başlatmış olduğu 4-6 yaş Kur’an kurslarımız bu noktada çok önemlidir. 4-6 yaş Kur’an kurslarımız sayesinde çocuklarımız hep Allah sevgisi, Peygamber sevgisi ile milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmekte ve yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim ile erken yaşta buluşmaktadır. Cenabı Hak bu duygu ve düşünceler ile çocuklarımızı yetiştirmeyi cümlemize nasip etsin. Büyük bir emek ve sabır ile bu eğitim öğretim dönemini tamamına erdiren öğrencilerimizi tebrik ediyor, onları yetiştiren öğreticilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Programda Hacivat-Karagöz ve akrobasi gösterisi yapıldı.

Program İl Müftüsü Abdullah Pamuklu’nun eşi Göksel Pamuklu, İl Müftü Yardımcısı Haydar Hüyük, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Mahmut Bektaş, Müftülük personeli, Kur’an kursu öğreticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

https://www.diyanethaber.com.tr/tokat-muftulugu/tokat-ta-4-6-yas-kur-an-kurslari-kapanis-programi-h25250.html