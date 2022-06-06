New York´ta Yahudi evliliğini tanıtan sergi￼￼

Yahudi İlahiyat Fakültesi, ‘Yeni Bir Yuva Kurmak, Yahudi Düğününü Kutlamak’ sergisinin bir bölümünü, bazıları Talmud dönemlerine ait çok eski, ender bulunan ketuba ve evlilik sözleşmelerine ayırdı.

New York’un Yukarı Batı Yakasında yer alan Yahudi İlahiyat Fakültesi, yeni inşa edilen kütüphanesinde ilk sergisini açtı.

‘Yeni Bir Yuva Kurmak: Yahudi Düğününü Kutlamak’ sergisi ziyaretçilerine Talmud zamanından günümüze uzanan Yahudi evliliklerini tanıtırken zaman içinde tüm dünyada oluşan Yahudi hassasiyetlerine de yer veriyor.

14 Ağustos’a kadar sürecek olan sergide dönemin Yahudi ilişkilerinin ince ayrıntıları, evliliğin idealleri, aile içi dinamikler, 12. yüzyılda çiftlerin evlilik öncesi anlaşmalarını gösteren ketubalar ve evlilik anlaşmaları sergileniyor.

https://www.salom.com.tr/haber/122340/new-yorkta-yahudi-evliligini-tanitan-sergi