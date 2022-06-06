Monsenyör Luigi Padovese, Ölümünün 12’nci Yıldönümünde Anıldı￼￼

İskenderun Katedrali’nde görev yapmakta iken şoförü tarafından boğazı kesilerek hunharca katledilen Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Monsenyör Luigi Padovese, ölümünün 12’nci yıldönümünde İskenderun’da da hüzünlü bir ayinle anıldı.

Monsenyör Luigi Padovesi için İskenderun Müjdeleme Latin Katolik Kilisesi’nde düzenlenen anma ayinini Kilise Pederi Antuan Ilgıt yönetirken, ayine cemaat üyeleri de katılım sağladı.

Monsenyör Padovese’nin ölümünün 12’ci yılı anma ayininde konuşan Peder Ilgıt, Monsenyör Padovese’nin sıcakkanlı ve cömertliğinden bahsederek; “Bugün burada ağlayıp, dövünmek, kin veya nefret söylemleri yapmak nedeniyle toplanmadık. Episkoposumuz Luigi’nin hepimizin hatırladığı sıcak ve içten gülümsemesi ve cömert kalbi aracılığıyla bize sevgisini sunun Rabbimiz Allah’a şükranlarımızı ifade etmek için burada bulunuyoruz.

Episkopos Luigi’nin ruhunu şad etmek mi istiyoruz? O zaman onun yaptığı işleri, iyilikleri ve bizlere öğrettiği sözleri hatırlayalım. Onları yaşamlarımızda tatbik etmeye ve bize öğrettiği yolda yürüyerek İsa Mesih’i bulmaya çalışalım. Ancak bu şekilde onun ruhu şad olacaktır” dedi.

Vaazında ölümün bir son olmadığına da işaret eden Peder Ilgıt; “Biz Hristiyanlar için ölüm son söz değildir ve asla son söz olmayacaktır. Bizler için son söz sadece ve sadece ‘Diriliş ve Ebedi Yaşam’dır. Nitekim bu toprakların öz evladı olan Aziz Pavlus’un yazdığı gibi ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse Söz’ü yazmamız boşunadır. İmanımız da boştur!” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İskenderun Müjdeleme Latin Katolik Kilisesi’nde düzenlenen anma ayininde Monsenyör Luigi Padovese için dualar da edildi.

2010 Yılı Haziran’ında Katledilmişti

Monsenyör Luigi Padovese

Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Monsenyör Luigi Padovese, 2010 yılının 3 Haziran’ında, İskenderun’da şoförü tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü. Mahkeme heyeti, Luigi Padovese’yi öldürmekten müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık şoför Murat A’yı, eylemi haksız tahrik etkisi altında gerçekleştirdiği kanaati ile 18 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Yargılama sürecinde iyi hali göz önüne aldığını belirten mahkeme heyeti, sanığa üç yıl indirim yaparak 15 yıl hapis cezasına karar vermişti. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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