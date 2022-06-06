Mardin’de Süryani bir aile darp edildi, arazisi yakıldı

Kızıltepe Brahîmîye köyündeki tek Süryani aile, aralarında uzun yıllardır arazi anlaşmazlığı bulunan kişilerin saldırısına uğradı, arazileri ateşe verildi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Brahîmîye (Işıklar) köyünde dün Mor Gevargis Kilisesi’nde Süryaniler tarafından 100 yıl aradan sonra ilk defa ayin gerçekleştirildi. Ayin öncesi köyde yaşayan tek Süryani aile, aralarında Mardin Metropoliti Mor Filüksinos Saliba Özmen ve Horiepiskopos Gabriyel Akyüz ile Midyat Mor Yakup Manastırı Rahibi Daniel Savcı’nın da olduğu misafirlerini evinde ağırladığı sırada aralarında uzun yıllardır arazi anlaşmazlığı bulunan Şeyhmus D. ailesinin saldırısına uğradı.

Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma sonrası gerçekleşen saldırıda Süryani Yılmaz ailesinin evine taş, sopa ve silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, jandarma köyde önlem aldı.

Süryani din insanları kilisede ayinlerini gerçekleştirerek, köyden ayrılırken olaylar sonrasında da devam etti. Şeyhmus D.’nin yakınları Süryani ailenin buğday ekili arazilerini ateşe verdi. Buğdayların ateşe verildiğini gören çevredekilerin haber vermesi üzerine ateş büyümeden söndürülürken, jandarma arazilerin çevresinde de önlem aldı.

Olayla ilgili Şeyhmus D. ve kimi yakınları gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma kapsamında Süryani Yılmaz ailesi karşı taraftan şikayetçi oldu.

Ayin günü

Olaya dair bilgi veren Cengiz Yılmaz, yıllardan bu yana süren arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olduklarını, tapu işlemlerinin yapıldığını ancak sorunun çözülemediğini söyledi. Yaşanan olayın da ayin günü Şeyhmus D.’nin yeniden konuyu açması ve tartışmaya başlaması sonucu yaşandığını dile getiren Yılmaz, “Tapu işlemleri bitmiş ama sorun çözülmedi. Köyün arazilerinin imara girmesinden sonra araziler daha da değerlendi. Bu nedenle sorun daha fazla büyümeye başladı. Bizi köyde yaşatmayacaklarını söyleyerek, tehditler savurdular. Hakaretler ettiler. Köyden çıkmamız isteniyor. Ama korkmuyoruz. Burada kalmaya devam edeceğiz. Şimdi şikayetçi olduk. Ne olacağına bakacağız” ifadelerini kullandı.

https://yeniyasamgazetesi3.com/mardinde-suryani-bir-aile-darp-edildi-arazisi-yakildi/