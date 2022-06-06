İsveç’te kilisenin gençlik kolları başkanı Müslüman oldu: En çok Fatiha suresinden etkilendim

İsveçli ateist bir baba ve Hristiyan bir annenin oğlu olan Hugo Müslüman oldu. İslam’la şereflenen Hugo aynı zamanda bir kilisenin gençlik kolları başkanıydı. Domuz eti yemeği bıraktığını söyleyen Hugo, kendisini en çok etkileyen surenin Fatiha olduğunu belirterek, “Bana göre Fatiha suresini Arapça dinlerken beni çok etkilediğine inanıyorum. Çünkü ben Fatiha ve diğer surelerin İsveççe mealini okudum. Ama onu namaz esnasında, arkadaşımdan Arapça ve internetteki ses kaydından duyduğumda beni çok etkiledi gerçekten.” dedi. İsveç’te bir kilisenin gençlik kolları başkanı olan, doktor Hugo Müslüman oldu. Ateist bir baba ve Hristiyan bir annenin oğlu olan Hugo, “İslam hakkında okumalar yaptım, Kur’an meali okudum. Rahiplerle tartıştım, Müslümanlarla konuştum. İçten içe aslında Müslüman olduğumu hissettim” dedi. ‘KİLİSEDE FATİHA OKUYORDUM’ Domuz eti yemeği bıraktığını söyleyen Hugo, “Benim için tam anlamıyla bir dönüm noktası oldu. Kiliseye gittiğimde herkes dua ederken ben içimden Fatiha Suresi’ni okuyordum. Fark ettim ki ben sadece kendimi kandırıyorum. Ramazan’da namaz kılıp oruç tutabilmek için Ramazan’dan önce şehadet getirmeye ve Müslüman olduğumu açıklamaya karar verdim.” ifadelerini kullandı. ‘BENİ GERÇEKTEN ÇOK ETKİLEDİ’ Kendisini en çok etkileyen ayetin Fatiha suresi olduğunu belirten Hugo, “Bana göre Fatiha suresini Arapça dinlerken beni çok etkilediğine inanıyorum. Çünkü ben Fatiha ve diğer surelerin İsveççe mealini okudum. Ama onu namaz esnasında, arkadaşımdan Arapça ve internetteki ses kaydından duyduğumda beni çok etkiledi gerçekten.” dedi. Yeni Şafak