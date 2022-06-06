Hrant Dink davasında görev yapan 35 hâkim HSK’ya şikâyet edildi; aralarında yeni bakan yardımcısı Akın Gürlek de var

Davada yargılanan eski general Celepoğlu’nun avukatı Ergül’ün şikayet dilekçesinde, duruşma zabıtlarının yaklaşık 5 ay sonra UYAP’a yüklenmesinin adil yargılanma hakkını ihlal ettiği belirtildi

Tartışmalı davalarda verdiği kararlarla sık sık gündeme gelen hâkim Akın Gürlek’in de arasında olduğu, Hrant Dink davasında görev yapan 35 hâkim hâkim ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikâyet edildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de katledilmesiyle ilgili dava İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 26 Mart 2021’de davanın duruşmasında 26 sanığa hapis cezası verildi. Yerel mahkemenin verdiği karar, geçen ay istinaf tarafından onandı. Onama kararının ardından, Dink’in avukatları dosyayı Yargıtay’a taşıdı.

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre; davayla ilgili bu gelişmeler olurken, sanıklardan Hamza Celepoğlu’nun avukatı Vural Ergül, yargılamanın yapıldığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görev yapan hâkimleri hâkim ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikâyet etti.

Adalet Bakan Yardımcısı Gürlek de şikâyet edilenler arasında

Aralarında geçen hafta Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanan Akın Gürlek, Ali İhsan Horasan, Canel Rüzgar gibi mahkeme başkanları ve heyet üyelerinin de olduğu 35 hâkimin HSK’ya şikâyet edilme gerekçesi, ‘görevde kayıtsızlık ve düzensizlik göstermek, ısrarla ve sürekli olarak mahkemeye erişim hakkını engelleyerek adil yargılanma hakkını ortadan kaldırma’ iddiası oldu.

celse görülürken 41. celsenin tutanağı yüklenmiş

MİT Tırları davasında da yargılanan eski general Celepoğlu’nun avukatı Ergül şikâyet dilekçesinde, duruşma zabıtlarının yaklaşık 5 ay sonra UYAP sistemine yüklendiğini belirtti. Ergül, davanın 10 Nisan 2017 tarihindeki 41. celsesinin zaptının 149 gün sonra, 5 Eylül 2017’de UYAP sistemine yüklendiğini, aradan geçen sürede davanın 14 celse daha duruşmasının görüldüğü örneğini vererek, müvekkilinin etkin şekilde yargılamaya katılamadığını ve adalete erişemediğini savundu.

“Güvenilirliğini de kuşkulu hale getirmektedir”

Zabıtların yüklenmesinin uzun süreçte olmasının olası eksik ve yanlışların tespitinin ve telafisini imkansız hale getirdiğini ifade eden avukat Ergül, “Duruşmalarda ortaya çıkartılmaya çalışılan gerçeğin celse zabıtlarında ne ölçüde yansıtıldığını tartışmaya açtığı gibi celse zabıtlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini de kuşkulu ve tartışılır hale getirmektedir” dedi.

“Hukuka ve adalete güvenin sarsılmaması için cezalandırılmalılar”

Şikâyet dilekçesinde, celse zabıtlarının 109 kez geç tarihte UYAP’a yüklendiğini belirten Ergül, davada görev yapmış 35 hâkimin, müvekkili Hamza Celepoğlu’nun savunma hakkını layığıyla kullanamamasına neden olduklarını ileri sürerek soruşturma açılmasını talep etti.

35 hâkimin görevde kayıtsızlık ve düzensizlik göstererek adil yargılanma hakkını ortadan kaldırdığını savunan Vural Ergül, hâkimlerin hukuka ve adalete olan güvenin sarsılmaması için cezalandırılmalarını istediğini kaydetti.

T24