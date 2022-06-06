Fly One Armenia’ya yeni uçak

Fly One Armenia, üçüncü uçağı satın aldı

Fly One Ermenistan havayolunun yönetim kurulu başkanı Aram Ananyan, Fly One Ermenistan havayolunun filosunu yenilediğini belirtti.

Fly One Armenia tarafından satın alınan uçak, 144 koltuklu Airbus A319 sınıfıdır.

“Bunun hem uçuş sayısındaki artışa hem de uçuş coğrafyanın genişlemesine katkı sağlayacağı kesin.

Şu anda havayolunun emrinde iki adet 180 koltuklu Airbus A320 uçağı var ve bunlara bir Airbus A319 uçağı eşlik edecek”,- dedi, Havayolu Yönetim Kurulu Başkanı.

Ermenistan Kamu Radyosu