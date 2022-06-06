Ermenistan-Rusya-Azerbaycan: Moskova’da üçlü toplantı

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Alexei Overchuk ve Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafa’nın başkanlık ettiği, bölgesel iletişim engellerinin kaldırılması konulu üçlü çalışma grubunun 10. oturumu Moskova’da gerçekleşti.

Ermenistan medyasına yansıyan haberlere göre taraflar sınır, gümrük ve diğer kontrol şekilleri konusundaki yaklaşımlarını ve ayrıca vatandaşların, taşıtların ve eşyaların Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti toprakları üzerinden karayolları ve demiryolları üzerinden güvenli geçişi konularını görüştü.

Görüşmede taraflar, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin batı bölgelerini, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne bağlayan yolun, olası güzergâhları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Taraflar, Ermenistan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Azerbaycan Cumhuriyeti liderlerinin bölgedeki ulaşım bağlantılarının işlemesi konusunda vardıkları anlaşmaları uygulamak için çalışmaya devam edecekler.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27168/ermenistan-rusya-azerbaycan-moskova-da-uclu-toplanti