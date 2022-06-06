Çerkes sanatçılar buluştu: Kendini keşfetme çabası, var olma mücadelesi

Çerkes sanatçıların eserlerinin bulunduğu serginin açılış konuşmasını yapan KAFFED Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Oral, “Günümüzü ve geçmişi anlamamız için bize çok özel bir imkan sunuyor” dedi.

DUVAR – Çerkes sanatçıların eserlerinin yer aldığı N’ART 2022 İstanbul Sanatçı Buluşması’nın açılışı Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde dün gerçekleşti. 42 Çerkes sanatçının eserlerinin bulunduğu sergi 13 Haziran’a kadar sanatseverleri bekliyor. Sergide hem Çerkes Soykırımı, hem sürgün hem de Çerkes kültürüne ait resimler yer alıyor. Serginin küratörlüğünü ise Ressam Filiz Köker yapıyor. Sergiye katılan sanatçılara plaket verilirken sanatçılar hep bir ağızdan Çerkes şarkısı olan Zenıbjoğiş’i seslendirdi.

Serginin açılış konuşmasını Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Oral yaptı. Evrensel’in aktardığına göre, sanatın insanın kendini bulmasının en önemli yollarından biri olduğunu söyleyen Oral, “Kendini ifade etmede yazılı ve sözlü dilin sınırlarının çok ötesinde kimi zaman yalınlığı, kimi zaman çarpıcılığı, kimi zaman rahatsız ediciliği ile bize ışık tutar. Bu anlamda resim sanatı bize sunduğu güçlü diliyle çok kıymetli bir sanat dalı. Buradaki Çerkes sanatçıları birleştiren önemli bir unsur var. Yüzyıllar boyu savaş, işgal, soykırım, sürgün, baskı ve asimilasyona karşı varoluş ve direniş mücadelesi vermiş bir toplumun sanatçıları olarak günümüzü ve geçmişi anlamamız için bize çok özel bir imkan sunuyor” dedi.

‘GİTGİDE YOK OLUYORUZ’

Serginin Küratörü Ressam Filiz Köker, “Gelecek kuşaklara bir şey bırakalım” diye yola çıktıklarını söylüyor ve anlatıyor: “Gitgide yok oluyoruz. Çerkes sanatçılarını tanımıyoruz. Gençlerin onları tanımalarını istedim. Sadece 21 Mayıslarda (Çerkes Soykırımı) anmalar yapıyoruz. ‘Kültürel olarak, sanatsal olarak da kendimizi daha çok anlatmalıyız. Bizim örf, adetlerimizi gelecek nesile aktarmalıyız’ dedim. Bu düşünceyle yola çıktık. İlk önce Düzce’de açtık, çok beğenildi ikincisi Ankara’da açtık bu üçüncü sergimiz. Korona nedeniyle iki yıl ertelendi.”

Ressam Zerender Gürel, “Çerkes soykırımının üzerinden 158 yıl geçti. Sürgünden bu yana böyle bir etkinlik yaşamadım. Bu kadar çok Çerkes kökenli sanatçıların bir araya geldiğini ilk defa duyuyorum. Sürgünden sonra biz dünyanın dört bir yanına dağıldık. Bu bir araya gelişler bizim için çok önemli. Genç nesil hem kültürümüzü hem sanatçılarımızı tanıyor” dedi.

‘SANATLA BULUŞMA YENİ BAŞLADI’

Mukadder Özdemir Balakoğlu, “Çerkeslerin Rusya’dan acılı gelişleri hiç unutulmayan bir şeydir. Bunun sanatla buluşması yeni başladı diyebiliriz. Yıllarca mağdur olmuş bir milletin kucaklaşması, kendini keşfetme çabası, yok olan değerlerini arayıp, bavulunda ne kalmış, kırıntılara bakıp var olma mücadelesi bu sergi” diye konuştu. Plastik sanatların ötelendiği veya fon olarak değer gördüğü toplumlarda resim sanatı da genellikle yok hükmünde olduğuna dikkat çeken Balakoğlu, “Köklerinden koparılan etnik bir kültürde sanatının üzerine eğilmiş olmak, resim sanatçılarını bir araya getirmek ve bu durumun plastik arayışlara evrilmesi o toplumun vizyonu açısından umut verici bir potansiyel de taşımaktadır. İçinde yaşadığımız baskın kültürün de plastik yoksunluklarını düşünürsek sanat ortamına katkı olarak da değerlidir” değerlendirmesinde bulundu. (İstanbul/EVRENSEL)

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