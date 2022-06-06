Beyoğlu Belediyesi, el koyduğu bina için ‘acil’ toplandı

Beyoğlu Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre ‘Fransa’ya ait olan mülke el koyma’ sonrası bugün saat 12.30’da bir toplantı gerçekleştirilecek.

Ferhat Yaşar

DUVAR – Beyoğlu Belediyesi, Fransa’ya ait olan mülke el koydu. Belediye dün yaptığı açıklama ile mülkün Fransa’ya ait olmadığını iddia etti.

‘Beyoğlu’nda el konulan Fransa binasını Osmanlı fermanla vermiş’ haberimiz sonrasında belediye, konuyu görüşmek için bugün saat 12.30’da ‘acil’ olarak toplantı yapacak.

Binanın önünde nöbet tutan zabıta ise içeriye girilmesine izin vermiyor.

Beyoğlu Belediyesi tarafından ‘kamu malı’ olduğu gerekçesiyle el koyduğu bina, 1866 yılında Osmanlı döneminde bir fermanla Fransa’ya ‘bedelsiz’ olarak verilmişti. Osmanlı döneminde fermanla Fransa’ya ait olduğunu gösteren belge Devlet Arşiv Müdürlüğü’de kayıtlı olarak bulunuyor.

https://www.gazeteduvar.com.tr/beyoglu-belediyesi-el-koydugu-bina-icin-acil-toplandi-haber-1568035