Avrupa Birliği katılmamalı

Artsakh Devlet Bakanı, Dağlık Karabağ sorununa ilişkin diyaloğun Batı ile Rusya arasındaki karmaşık ilişkilerin bir parçası olmaması gerektiğini belirtti

Artsakh Devlet Bakanı Artak Beglaryan, RIA Novosti ile yaptığı röportajda Artsakh makamlarının, Avrupa Birliği’nin Dağlık Karabağ sorununun çözümünde yer almaması gerektiğine inandığını belirtti.

Beglaryan, “Minsk Grubu Eş başkanlarının formatı ve Rus barış gücü misyonunun etkin rolü göz önüne alındığında, Dağlık Karabağ sorununun çözümünün Avrupa Birliği müzakerelerinin konusu olmaması gerektiğine inanıyoruz”,- dedi.

Beglaryan’a göre diyalog gereklidir, ancak Rusya’nın, Batı ile karmaşık ilişkilerinin bir parçası olmamalıdır.

Beglaryan, sorunun çözümünden sorumlu olan AGİT Minsk Grubu’nu anımsattı.

Rus barış gücü misyonunun varlığının gerçeğini vurgulayan, Artsakh Devlet Bakanı, “çatışma çözülmediği için barış gücü misyonunun süresiz olarak burada kalması gerektiğine inanıyoruz”,- dedi.

Artsakh ile Azerbaycan arasında ciddi görüş ayrılıkları olduğundan dolayı, yakın gelecekte Dağlık Karabağ sorununun çözümünün imkansız olduğunu belirten Beglaryan, yaklaşımlardaki en önemli farkın, Azerbaycan için “prestij ve hırs”, Karabağ halkı için ise “ölüm kalım, varlık ve tarihi adalet” meselesi olduğunu kaydetti.

Ermenistan Kamu Radyosu