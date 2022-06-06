34 yıllık hırsızlık restorasyonda çıktı

Antalya’da tarihi Kaleiçi’nin ana giriş kapısındaki Saat Kulesi’nde devam eden restorasyonda, kulenin tepesine 19’uncu yüzyıl başlarında takılan orijinal saatin 1988’de çalındığı, yerine plastik saat takıldığı ortaya çıktı

Antalya’da tarihi Kaleiçi’nin ana giriş kapısında, Helenistik döneme tarihlenen burçlar üzerinde yer alan, kule kısmı Bizans döneminde yapılan ve 1900’lerin başında 2’nci Abdülhamid döneminde yapılan Saat Kulesi’nde şubat ayında başlayan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Antalya Müzesi denetiminde, Antalya Bilim Üniversitesi’nden Doç. Dr. Esin Kuleli’nin hazırladığı proje kapsamında Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun onayıyla yürütülen çalışmada 34 yıllık bir sır ortaya çıktı.

YERİNE PLASTİK TAKILDI

22 metre yüksekliği bulunan kuledeki saat orijinal değildi. Orijinal saatin 1988’de çalınmış olabileceği değerlendirilirken, yerine plastik saat takıldığı belirlendi. Saati tarihi taşlara tutturmak için kullanılan demir çerçevelerin de ağırlıklarıyla tarihi taşları çatlattığı tespit edildi. Demir çerçeveler ve saat söküldü.

ORİJİNALE UYGUN OLACAK

Kulede en son onarımı 1985’te yapan Recep Gürgen (75) ile temasa geçilerek, orijinal saate uygun, hem de her saat başı ses çıkaracak şekilde saatlerin yeniden yapımına yönelik çalışma başlatıldı. Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, saatlerin çalınmış, kaybolmuş ya da bilinçsizce yok edilmiş ihtimalleri olduğunu belirterek, “Ne arşivlerde ne de ilgili kurumlarda saatin durumuyla ilgili bilgi yok” dedi. Recep Gürgen ise kendisinin tamiratı sonrasında kulenin birkaç kez daha işlem görmüş olabileceğini kaydederek, “İzmit’teki saati kendi kendine çalar hale getirmiştim. En son Galataport Saat Kulesi’ni yaptım. Orijinal haline uygun yeniden yapılması, bulunduğu bölgeye hoş bir seda verir” diye konuştu. DHA-AA-İHA

Sabah Gazetesi