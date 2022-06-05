Diyanet’ten termik santral için yıkılan cami açıklaması: “Dinen sakınca yok”

Akbelen’deki tarihi Işıkdere Camisi’nin kömürlü termik santral için yıkılmasıyla ilgili Diyanet açıklama yaptı: “Cemaati kalmayan bir camiinin yetkili mercilerden izin alınmak suretiyle başka bir yere taşınmasında dinen bir sakınca yoktur.”

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de Limak Holding’in kömürlü termik santral inşaatı için dozerle yıktığı tarihi Işıkdere Camisi ile ilgili köylülerin gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal, Diyanet İşleri Başkanlığı’na başvurdu.

2021’de yıkılmıştı

Limak tarafından işletilen Yeniköy Kemerköy (YK) Kömürlü Termik Santrali için Milas’a bağlı İkizköy’de kömür çıkarılmasına karşı bölgede yaşayanlar iki yıldır direniyor.

İkizköy, Işıkdere Mahallesi’ndeki bazı evler, tarihi kilise ve cami 2021 yılında yıkılmıştı. Caminin yıkılmasıyla ilgili Din İşleri Yüksek Kurulu’na başvuran Avukat Atal, kurumdan başvurusuna yanıt verilmesini talep etti.

Diyanet, avukat Atal’ın başvurusuna “Cemaati kalmayan bir camiinin yetkili mercilerden izin alınmak suretiyle başka bir yere taşınmasında dinen bir sakınca yoktur. Nitekim İslam tarihinde bunun örnekleri bulunmaktadır,” dedi. Tartışmalar başladı.

Konuyla ilgili eleştiri ve tepkilerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı ve ülke genelindeki camilerde okutulan 3 Haziran 2022 tarihli Cuma hutbesinde tema “çevre sorunları” olarak belirlendi.

“Çevreye vefa müminin şiarıdır”

5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde okunan ve başlığı “Çevreye vefa müminin şiarıdır” olan hutbede şu ifadelere yer verildi:

“Yüce Rabbimiz kusursuz bir kâinat yarattı. Uçsuz bucaksız bu kâinatta dünyayı, kulları için en güzel bir şekilde var etti. Onun imar ve ihyasını, cennetten yeryüzüne indirdiği ve halifesi kıldığı biz demoğluna emanet etti.

“Hak duyarlılığı ve sorumluluk bilinciyle çevremize muhabbet ve merhamet beslemeyi, onu koruyup gözetmeyi emretti. Her alanda olduğu gibi doğal kaynakların kullanımında da israf, sömürü ve açgözlülükten kaçınmayı öğütledi.”

Guinness Rekorlar Kitabı başvurusu

Türkiye’de çevre ihlallerine karşı mücadele verenlerin gönüllü avukatlığını yapan İsmail Hakkı Atal, Mayıs 2022’de 606 maden sahası ihalesinin iptali için dava açmıştı.

Bu kapsam ve sayıda açılan davanın dünyada bir ilk olduğuna işaret eden Atal, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde açtığı davanın ardından Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuruda bulunmuştu.(TY)

bianet