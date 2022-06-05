Beyoğlu’nda el konulan Fransa binasını Osmanlı fermanla vermiş

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Beyoğlu Belediyesi, Fransa’ya ait 4 katlı binaya el koydu. Belediye, “Fransa’ya ait herhangi bir tapu olmadığını” iddia etti. Ancak mülk, 1866’da bir fermanla Fransa’ya ‘bedelsiz’ verilmiş.

Ferhat Yaşar

DUVAR – Beyoğlu Belediyesi, ‘işgal edilen kamu malı’ gerekçesiyle 9 Ağustos 1866 tarihinde Osmanlı döneminde bir fermanla “yetimhane kurulması için” Fransa’ya verilen mülke el koydu. Diplomatik krize neden olacağı belirtilen el koyma ve tahliye işlemi, ‘Beyoğlu’nda Fransa’ya ait binaya el konuldu’ başlıklı haberimiz sonrasında durduruldu.

Türkiye ile Fransa arasında konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Tahliyesine başlanan binada yer alan ve tarihi değeri olan çok sayıda kartonpiyerin zarar gördüğü iddiası üzerine Fransa’nın heyet göndereceği öğrenildi. Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği tarafından yarın binada inceleme yapılacak. Bu gelişmelerin ardından Beyoğlu Belediyesi’nin de tahliye sırasındaki söküm işlemlerinin yarattığı tahribatın izlerini temizlemek için bu sabah erken saatlerde binada çalışma başlattığı öğrenildi.

9 Ağustos 1866 tarihli ferman

Beyoğlu Belediyesi sosyal medyadan yaptığı bir açıklama ile de mülkün Fransa’ya ait olduğunu gösteren herhangi bir tapu kaydı olmadığını, kamuya ait bir yapının işgal edildiğini ve tahliyenin hukuka uygun olduğunu öne sürdü. Ancak yapıyla ilgili olarak 9 Ağustos 1866 tarihli ferman mülkiyetin Fransa’ya ait olduğunu gösteriyor. Ferman, Devlet Arşiv Başkanlığı’nda, “Dersaadet’te bulunan Fransız rahibelerinin Çukurbostan’da yetimhane inşaa edecekleri” notuyla kayıtlı olarak yer alıyor.

Fermanda, “Fransız rahibeleri tarafından kimsesiz yetim çocukların eğitimi için yapılacak yetimhanenin, Beyoğlu Çukurbostan’da bostan olarak bulunan yerde, adı geçen rahibelere tamamen verilmesi ve senedinin de Fransa elçiliği adına harçsız verilmesine müsaade edildiği” ifade ediliyor.

Fermanın latinize edilmiş hali

BEYOĞLU BELEDİYESİ: FRANSA’YA AİT OLDUĞUNU GÖSTEREN BİR TAPU KAYDI YOK

Beyoğlu Belediyesi, konuyla ilgili ilk haberimizin ardından bugün bir açıklama yaparak, mülkiyeti herhangi bir şahsa ya da kuruma ait olan bir taşınmaza herhangi bir kamu kurumunun el koymasının hukuken mümkün olmadığını belirtti. Belediye açıklamasında, “Tam aksine söz konusu taşınmaz işgal altında olduğu için İstanbul Defterdarlığı Kayyım Başkanlığı tarafından Beyoğlu Kaymakamlığı marifetiyle tahliye edilmekte olup, kamuya ait bir bina olan işgalden kurtarılarak tüm Beyoğlu halkının istifadesine sunulmaktadır. Bahse konu olan binanın mülkiyeti Fransa’ya ait değildir” ifadelerine yer verdi.

Beyoğlu Belediyesi, eski Fransız Yetimhanesi olan 4 katlı mülkün Fransa’ya ait olduğunu gösteren bir tapu kaydı olmadığını da iddia etti. Belediye tarafından yapılan açıklamanın devamında şöyle denildi: “Nitekim, tahliye kararına karşı işgalci durumda olan şirket, idare mahkemesine başvurmuş ve yürütme durdurma kararı almış ancak akabinde belgeleri inceleyen mahkeme, tahliyenin hukuka uygun olduğuna karar vererek, yürütme durdurma kararını kaldırmıştır. Kaldırılan yürütme durdurma kararı sonrasında da Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından hukuka uygun olarak tahliye işlemlerine devam edilmiştir. Bu itibarla, ne belediyemiz tarafından el konulan bir bina ne de zarar verilen bir eser vardır. Tam aksine, kamuya ait bir bina özel bir şirket tarafından işgal edildiği için İstanbul Defterdarlığı Kayyım Başkanlığı tarafından bir tahliye işlemi söz konusudur. Belediyemiz hakkında maksatlı şekilde yapılan bu haberlerle ilgili hukuki haklarımızı saklı tutar, konuyu kamuoyunun bilgisine sunarız .”

Tahliye sırasında tarihi değeri olan çok sayıda objenin zarar gördüğü belirtiliyor.

Yapıda tahliye sırasında ortaya çıkan dağınıklık, yarın inceleme yapılacağının bildirilmesi sonrasında bu sabah erken saatlerde temizlendi.

KARTONPİYER ATÖLYESİ VE MÜZESİ OLARAK KULLANILIYORDU

Fransız Yetimhanesi, 1866 yılında fermanla Fransa’ya verilen arazinin üzerinde kuruldu. 1937’ye kadar faaliyetine devam eden yetimhane, barınan çocukların sayısının azalması nedeniyle kapatıldı. Mevcut çocuklar başka bir yetimhaneye gönderildi. Bina daha sonra birçok kişi tarafından kiralandı. 4 katlı olan binanın zemin katının bir kısmı, 56 yıldır kartonpiyer atölyesi ve müzesi olarak kullanan Cemal Cinbiz tarafından kiralanıyordu.

Cinbiz ve Fransız vakfı arasında yapılan kira kontratı.

Cemal Cinbiz’in anlatımına göre bir süre önce binayı inceleyen, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, çok beğendiğini söyleyerek devretmesini istedi. Cinbiz’in bunu kabul etmemesi üzerine de “ben almasını bilirim” dedi. Sanatçı Cemal Cinbiz 56 yıldır faaliyet gösterdiği yapıyı, halen hak sahibi olduğu belirtilen Compagnie Des Filles De La Charite De Saint Vincent De Paul adlı Fransız vakfından kiralıyor.

https://www.gazeteduvar.com.tr/beyoglunda-el-konulan-fransa-binasini-osmanli-fermanla-vermis-haber-1567955