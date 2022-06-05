Alevi Kültür Derneği Kocaeli Şube Başkanı Sağlam: Cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz￼

Alevi Kültür Derneği Kocaeli Şubesi, İzmit’te kahvaltılı toplantı gerçekleştirdi. Şube Başkanı Birol Sağlam, cemevlerinin ibadethane olarak kabul görmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Alevi Kültür Derneği Kocaeli Şubesi’nin düzenlediği kahvaltıda konuşan Şube Başkanı Birol Sağlam “Cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

İzmit’te bulunan Engelsiz Cafe’de gerçekleştirilen dayanışma kahvaltısına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, HDP İl Eş Başkanı Mehmet Salim Akboğa ile çok sayıda demokratik kitle örgütünün üye ve yöneticileri, kentte bulunan cemevleri başkanları da katıldı.

Birol Sağlam, alevilerin eşit yurttaşlık temelindeki hak mücadelesini tüm baskı ve engellemelere rağmen sürdürmeye çalıştıklarını ifade ederek; “Dünya üzerinde, bu coğrafyada ezilen tüm halkların yanında olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar da üniversite öğrencilerinin, fabrikadaki işçilerin, çevrecilerin, haksızlığa uğrayan basın emekçilerinin yanındaydık. Kerbela belki 1400 yıl önce yaşandı ama Kerbela bitmedi. Kadın cinayetlerinin, doğa katliamlarının, hayvan katliamlarının olduğu her yer bizim için kerbeladır. O nedenle bu yan yana gelişleri, dayanışmayı önemsiyoruz” diye konuştu.

“ASİMİLASYON POLİTİKALARI DEVAM EDİYOR”

Konser yasakları, Çayırova’da Kürtçe tiyatro oyununun yasaklanması, Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen yargı kararını hatırlatan Birol Sağlam; “Türkiye’de farklılıkların, renklerin ve düşüncelerin antidemokratik kuşatma sürecinden en çok zarar gören kesimler olduğu çok açıktır. Bugün inanç ve kurumlarımız hâlâ bir resmi statüye sahip değil, yasal güvence altına alınmıyor. Asimilasyon politikaları devam ediyor. Cemevleri alevilerin ibadethanesidir. Resmi olarak bu kabul edilmediği için camii, kilise ve havra gibi ibadethanelerin faydalandığı kamusal hizmetlerden mahrum kalmıştır. Bu da Anayasanın eşitlik ilkesinin ihlal edildiği anlamına geliyor” dedi.

CEMEVLERİNİN STATÜSÜ BELEDİYE MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLECEK

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2 Aralık 2014 ve 26 Nisan 2016 tarihli kararlarıyla cemevlerinin ibadethane statüsünde olduğunun tescil edildiğini belirten Sağlam, önümüzdeki salı günü İzmit Belediye meclisinde gündeme getirilecek olan düzenlemeden bahsetti.

” Son 6 aydır İzmit’te bulunan bütün kurumları gezerek cemevlerinin yasal statüsünün tanınması için görüşmeler yapıyoruz. İzmit Belediyesi’nin öncülüğünde cemevleri başkanları, kurum temsilcileriyle, belediye başkanımızı yan yana getirerek çalışmalar gerçekleştirdik. Geçtiğimiz ay cemevlerinin yasal statüsü belediye meclisinin komisyonlarında görüşüldü. 7 Haziran Salı günü belediye meclisinde cemevlerinin yasal statüsü görüşülecek. Komisyon görüşmelerinde bu meselenin meclisin işi olduğu ve belediyelerin yerel anlamda aldığı kararların hiçbir şeyi değiştirmeyeceği söylendi. Tam aksine çok şeyi değiştirir. Türkiye’de pek çok il ve ilçe belediyelerinin almış olduğu yasal kararlar var. Birçok belediye bu konuda adımlar da attı ve imar değişikliği planlarıyla cemevlerinin bulunduğu alanları ibadethane alanı olarak tanımlanmaya başlandı. Biz bu adımların çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bu kararı alan belediyelerin sayısının artması meclisi de harekete geçirecektir” diye konuştu.

Sağlam, 7 Haziran günü gerçekleşecek olan İzmit Belediyesi meclis toplantısına tüm demokratik kitle örgütlerini ve alevi yurttaşları davet etti. (Kocaeli/EVRENSEL)

https://www.evrensel.net/haber/463097/alevi-kultur-dernegi-kocaeli-sube-baskani-saglam-cemevlerinin-ibadethane-olarak-kabul-edilmesi-icin-mucadelemizi-surduruyoruz