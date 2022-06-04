Costantino Cedolin, Son Yolculuğuna Uğurlandı￼￼

Türkiye Latin Katolik Kilisesi’nin değerli mensubu, İncil’in yorulmaz müjdeleyicisi, Mesih İsa’nın cesur şahidi Attilio Constantino Cedolin, 31 Mayıs sabahı hayata gözlerini yummuştu.

Diriliş ümidi içinde onu kurtarıcısına ve ebedi yolculuğuna, sevgili dostlarıyla ve ailesiyle birlikte uğurlandı.

St. Esprit Katedrali’nde yoğun kalabalıkla gerçekleşen ayinin ardından, Pangaltı Katolik Mezarlığı’na defnedildi.

https://haber.sat7turk.com/costantino-cedolin-son-yolculuguna-ugurlandi/