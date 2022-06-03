Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı heyeti Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti

Çalışma ziyareti için Ermenistan’a gelen Yunanistan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Khardalias Nikos başkanlığındaki Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı heyeti, 2 Haziran’da Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti.
Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Müze İşleri Müdür Yardımcısı Lusine Abrahamyan, konuklara anıtın kuruluş hikayesini anlattı.
Khardalias Nikos, Ermeni Soykırımı kurbanlarının anıtına çelenk bıraktı, ardından konuklar ebedi ateşe çiçek bıraktı ve Ermeni Soykırımı’nın kutsal şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Lusine Abrahamyan eşliğinde Ermeni Soykırımı Müzesi’ni gezdiler, kalıcı ve geçici sergilerle tanıştılar, ardından Sayın Khardalias Nikos konuk defterine not bıraktı.
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