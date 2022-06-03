Savunma Bakanlığı ve ABD yetkilileri işbirliği ve bölgesel güvenlik konularını görüştü

2 Haziran’da Ermenistan Savunma Politikasi ve Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanı Levon Ayvazyan, ABD Avrupa Komutanlığı Bölgesel Askeri İşbirliği Dairesi Başkanı Albay Jeffrey Wright başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, savunma alanındaki Ermeni-Amerikan işbirliğine ilişkin konular ele alındı. Her iki taraf da askeri eğitim, askeri tıp, barışı koruma ve diğer alanlarda işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını teyit etti.

Görüşmede bölgedeki güvenlik konularına da değinildi.

Ermenistan Kamu Radyosu