Ermenistan-Azerbaycan sınırında herhangi bir gerginlik tüm süreçleri olumsuz etkiliyor

Ermenistan-Azerbaycan sınırında herhangi bir gerginlik tüm süreçleri olumsuz etkiliyor

Gazetecilere verdiği brifingde Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan Ermenistan-Azerbaycan sınırında herhangi bir gerginliğin tüm süreçleri olumsuz etkilediğini açıkladı.

Grigoryan, “Sınırları belirleme ve sınırları çizme süreçlerine başlamadan önce, sınırda istikrarın sağlanması için birliklerin eşit bir mesafeyle geri çekilmesini önerdiğimizin nedeni buydu” dedi.

Güvenlik Konseyi Sekreteri, sınır güvenliğinin gündemde olmaya devam ettiğini belirtti.

Grigoryan, “İstişarede bulunacağız ve umarım sınırda gerilimlerin olmaması için çözümler buluruz.” ifadelerini kullandı.

28 Mayıs’ta Ermenistan silahlı kuvvetleri askeri Davit Vardanyan, Azerbaycan tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. 29 Mayıs’ta Ermenistan Savunma Bakanlığı, askerin hayatının kurtarılmadığını bildirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu