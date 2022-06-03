Dink ailesi avukatları temyiz için Yargıtay’a başvurdu

Hrant Dink ailesi avukatları İstinaf Mahkemesi’nin kararını temyiz için Yargıtay’a başvuru yaptı.

İstinaf Mahkemesi tarafından kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink davasında tarafların başvurusunu reddetmesi üzerine Dink ailesinin avukatları bu kararını temyiz için Yargıtay’a başvurdu.

Agos gazetesinde yer alan habere göre, kamu görevlilerinin yargılandığı “Hrant Dink Cinayeti Davası”nda 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara Dink ailesi avukatları İstinaf Mahkemesi’nde itiraz etmişti. Dink ailesi avukatlarının ve diğer sanıkların başvurusunu inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, tüm istinaf başvurularını 5 Mayıs’ta verdiği kararla reddetmişti. Dink Ailesi avukatları İstinaf Mahkemesi’nin bu kararını temyiz için Yargıtay’a başvurdu.

Dink Ailesi avukatları 2021 Mart ayında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kısa kararını açıklamasından sonra karara itiraz etmişler, kapsamlı bir dilekçeyi ise gerekçeli kararın açıklanmasından sonra vermişlerdi. Hakan Bakırcıoğlu, Bahri Belen ve Hülya Deveci tarafından verilen 19 sayfalık itiraz dilekçesinde avukatlar bazı sanıklar için verilen beraat kararlarına ve soruşturmanın yürütülme şekline itiraz etmiş, kararın bozulmasını talep etmişti.

Dink ailesi avukatları, Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler, Reşat Altay, Engin Dinç, Ercan Demir, Muhittin Zenit, Sabri Uzun, Metin Yıldız gibi haklarında beraat kararı verilen bazı sanıkların TCK 81. ya da 83. madde uyarınca cezalandırılmasını talep etmişti.

Avukatlar ayrıca Hrant Dink’in öldürülmesine giden süreçte yaşananlar hakkında etkili bir soruşturma yapılmadığını, cinayet öncesindeki linç sürecini örgütleyenler hakkında kovuşturmasızlık kararı verildiğini vurgulamıştı. Avukatlar dilekçelerinde “Somut olarak cinayetin kim veya kimler tarafından ve hangi süreçlerden geçirilerek karara bağlandığı açığa çıkarılamamıştır” ifadesine yer vermişti.

İstinaf Mahkemesi’nin, bu talebi 5 Mayıs’ta reddetmesi üzerine Dink ailesi avukatları temyiz için Yargıtay Ceza Dairesi’ne sunulmak üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne 130 sayfalık dilekçe verdi. Dilekçede “İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi kararının; delillerin toplanmamış olması, kovuşturmanın genişletilmesine yönelik taleplerimizin reddedilmiş olması ve Hrant Dink cinayetinin tüm yönlerinin açığa çıkarılmasına yönelik yargılamanın yapılmamış olması nedenleri ile, bozulmasına karar verilmesi gerekliliği bulunmaktadır” denildi.

Ermenistan Kamu Radyosu