Azerbaycan: Ermenistan sınırda durumu gerginleştirmeye çalışıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine havan topları ve büyük çaplı silahlardan ateş açtığını duyurdu.

Ruslan Rehimov

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 Haziran akşam saatlerinden 3 Haziran gece saatlerine kadar Kelbecer ilinin Zeylik ve Yellice köyleri istikametindeki Azerbaycan mevzilerinin Ermeni birliklerce ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Ermenistan birliklerinin havan topu ve büyük çaplı silahlarla ateş açtığı, Azerbaycan birliklerinin de derhal misillemede bulunduğu kaydedildi.

Azerbaycan askerleri arasında can kaybının bulunmadığı belirtilen açıklamada, “Ermeni tarafı, kendi kamuoyunun dikkatini iç süreçlerden uzaklaştırmak için büyük çaplı silahlar kullanarak sınırdaki durumu gerginleştirmeye çalışıyor. Provokasyonların tüm sorumluluğu Ermenistan yönetimindedir.” ifadeleri yer aldı.

AA