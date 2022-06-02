Siyonist İsrail Rejiminin Bölgeye Nüfuz Etmesinin Önlenmesi Gerekiyor

İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi Çarşamba gecesi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın telefon araması üzerine Ermenistanlı yetkiliyle görüştü.

Reisi söz konusu görüşmede ikili görüşmelerin devamlılığı iki ülke arasındaki dost ilişkinin önemi ve derinliğinin bir göstergesi olduğunu belirterek “İran, Ermenistan’ı dost bir ülke olarak görüyor ve bu ülkeyle komşuluğuna önem veriyor.” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi açıklamasının devamında İran İslam Cumhuriyeti’nin tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü ve hakimiyet hakkını savunduğunu vurgulayarak “Uluslararası sınırlar, ülkelerin ulusal hakimiyetini saygı ve bölgesel ilişkilerin altyapılarının güçlendirilmesi başta olmak üzere bölgenin jeopolitiğini korumak İran İslam Cumhuriyeti’nin temel politikasıdır.” dedi.

Reisi ikili ilişkilerin yanı sıra kaç taraflı işbirliğin enerji ve transit alanlarında gelişmesini desteklediğinin altını çizerek söz konusu işbirliğin bölgede barış, istikrar ve ekonomik-ticari ilerlemeyi sağlayacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İran İslam Cumhuriyeti’nin Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında barış görüşmelerini gelişmesini desteklediğini söyleyerek “Umarız bu hususta geriye kalan meselelerde uluslararası hukuk temellerinde, barışçıl bir şekilde ve aynı zamanda iki ülkenin hakimiyet hakkı ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde tüm Kafkasya bölgesi halklarının hakları ve güvenliği dikkate alınarak çözülür.” dedi.

İbrahim Reisi açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“İran İslam Cumhuriyeti bölge meselelerinin tüm bölge ülkelerinin dayanışması ve işbirliğiyle karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temel alınarak çözülmesi gerektiğine inanıyor.”

İran Cumhurbaşkanı “Siyonist İsrail rejimi asla bölge milletlerinin dostu değil ve bu rejimin Filistin halkına yaptığı zulümlerin tarihte benzeri yoktur. Siyonist rejimin faaliyetlerini hassasiyetle dikkate alarak bu rejimin bölgeye nüfuz etmesini engellememiz gerekiyor.” dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise söz konusu telefon görüşmesinde uygulanan anlaşmaların raporunu vererek İran İslam Cumhuriyeti’nin bölgedeki tutumları ve bu ülkenin tüm ülkelerin toprak bütünlüğü ve hakimiyet hakkına sağladığı desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Ermenistan Başbakanı ülkesinin İran ile ekonomik, ticari, politik ve kültürel işbirliğinin gelişmesini istediğini belirterek “İki ülke arasında ortak ekonomik işbirliği komisyonlarının kesintisiz bir şekilde düzenlenmesi hiç şüphesiz ikili ilişkilerin gelişmesini kolaylaştırıp hızlandıracaktır.” dedi.

Paşinyan Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki müzakerelerin sürecini anlatıp Tahran’da biran evvel 3+3 ülkeleri oturumunun düzenlenmesini olumlu karşıladı.

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